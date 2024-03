Horario Villarreal – Marsella: a qué hora y dónde ver el partido de la Europa League en directo

El Villarreal se la juega contra el Olympique de Marsella en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Los de Marcelino García Toral tienen que superar el 4-0 que sufrieron en Francia y ahora será el Estadio de la Cerámica el que dicte sentencia sobre si el Submarino Amarillo puede pasar a los cuartos de final de la competición de plata del fútbol europeo. Lo tienen muy complicado, pero en el fútbol puede suceder de todo y tratará de firmar una remontada histórica.

A qué hora es el Villarreal – Olympique de Marsella

El Villarreal recibe en el Estadio de la Cerámica al Olympique de Marsella para disputar el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. El Submarino Amarillo cayó con estrépito en el Velódrome por 4-0 con los goles de Jordan Veretout, Yerson Mosquera y el doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Este resultado dejó muy tocado al equipo de Marcelino García Toral, que va a tener que sudar y necesitar un milagro para conseguir lo que sería una remontada histórica. Lo cierto es que la temporada no está siendo muy buena para los de Castellón en ninguna competición, pero mientras haya posibilidades hay vida. Eso sí, van a tener que necesitar un partido perfecto y sin errores, además de estar finos de cara a portería para poder superar al conjunto galo, que en su campeonato liguero está fuera de puestos europeos y está luchando por meterse en ellos.

Hay en juego un billete para los cuartos de final de la Europa League y el combinado galo tiene todas las papeletas para estar allí gracias a ese 4-0 que le endosaron al Submarino Amarillo hace una semana. Los de Jean-Louis Gasset irán al Estadio de la Cerámica para mantener la gran renta con la que llegan y no llevarse ninguna sorpresa ante un equipo, el de Marcelino García Toral que tendrá que ir a por todas desde el primer minuto si quieren tener una mínima opción. La UEFA ha programado este Villarreal – Olympique de Marsella que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Europa League para este jueves 14 de marzo de 2024. El cuero comenzará a rodar en el feudo castellonense a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzca ningún incidente que obligue al colegiado a retrasar la hora de inicio y que el choque no arranque puntualmente.

Dónde ver y en qué canal de televisión es el Villarreal – Olympique de Marsella

Es cierto que por el resultado de la ida parece que la eliminatoria está resuelta, pero también es verdad que en el fútbol puede suceder de todo y podríamos encontrarnos ante un auténtico partidazo en el que un equipo español pueda lograr firmar una remontada histórica de ese 4-0 que sufrieron en Francia. Este Villarreal – Olympique de Marsella se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que fue el medio de comunicación que adquirió los derechos de emisión de la competición de plata del fútbol europeo. El canal asignado para esta vuelta de los octavos de final de la Europa League es Movistar Liga de Campeones, que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye este torneo para ver todo lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto que dirige Marcelino García Toral, como los amantes del fútbol en general, también podrán disfrutar de este partidazo de la vuelta de los octavos de final de la Europa League en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como smarts TVs, ordenadores, tablets o móviles. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre lo que suceda en el Estadio de la Cerámica, con las reacciones más relevantes una vez que el colegiado señale el pitido final en el feudo del Submarino Amarillo.

Árbitro y estadio del partido Villarreal – Olympique de Marsella

El Estadio de la Cerámica, conocido anteriormente como El Madrigal, será el escenario donde el Villarreal trate de llevar a cabo una remontada épica frente al Olympique de Marsella. Fue inaugurado en 1923, por lo que este recinto deportivo ya ha cumplido 100 años y ha visto el increíble crecimiento del Submarino Amarillo. El feudo del conjunto español presentará un gran ambientazo en este choque de vuelta de los octavos de final de la Europa League y se espera que se llenen las 23.000 butacas que tienen disponibles para recibir a sus aficionados.

El cuadro de Castellón lo dará todo desde el primer minuto para conseguir un gol pronto que inicie esa remontada en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, por lo que se puede esperar un partido calentito y, tal vez, con polémica. La UEFA ha designado al rumano Istvan Kovacs para que imparta justicia en este Villarreal – Olympique de Marsella. Su compatriota Catalin Popa estará al frente del VAR y será el responsable de advertir a su compañero si se le escapa alguna acción clara y manifiesta para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Estadio de la Cerámica.