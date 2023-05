La historia del año en París: del alcoholismo y los bares al cuadro final de Roland Garros

Todavía no ha empezado la competición a lo grande en Roland Garros, pues los favoritos entrarán en escena la próxima semana, pero la fase previa del torneo ha dejado ya una historia maravillosa. Lucas Pouille, tenista francés y número 670 del mundo, es el gran protagonista en París tras conseguir entrar en el cuadro final meses después de superar una situación personal muy complicada.

Su hazaña es un ejemplo de superación e inspiración en tiempos en los que la salud mental es un problema grave a nivel global. El galo ha ganado los tres partidos que ha jugado en la previa de Roland Garros, y ha celebrado su entrada en el cuadro entre lágrimas y arropado por un público que conocía los graves problemas personales que ha pasado, pues Lucas ha superado una depresión y ha conseguido salir del alcoholismo.



Fue el propio tenista, que llegó a estar entre los 10 mejores del mundo en 2018, el que contó su historia recientemente en una entrevista para L’Equipe: «Empecé a tener un lado más oscuro y a entrar en una depresión que me llevó a dormir sólo una hora por noche y a beber solo. Me levantaba con los ojos hinchados. Todas las mañanas, Félix (su entrenador) me preguntaba: ‘¿No duermes?’. Sí, sí, tengo alergia, a la moqueta, al polen, a la hierba… Le mentía. Me encerré, no se lo dije a nadie».

Pouille jugó hasta nueve finales entre 2016 y 2018, ganando cinco títulos. Además alcanzó los cuartos de final de Wimbledon y el US Open en 2016. Incluso derrotó a Rafa Nadal en un partido épico que se resolvió en el tiebreak del quinto set. Pero las continuas lesiones hicieron que todo se torciera para él: «Estaba en una mala fase. Y tomé la decisión de decir basta. Si no, habría acabado en el manicomio. Por mi salud mental, tuve que dejarlo».

«Vuelvo con ganas de jugar, de ganar partidos, con el objetivo de darlo todo para intentar vivir un sueño y disputar los Juegos Olímpicos de París», comentaba el tenista, que más allá de haber entrado en el cuadro final de Roland Garros ha ganado su partido más importante fuera de la pistas, superar ese duro bache.

Lucas Pouille carrying his daughter after qualifying for Roland Garros is just so wholesome.

This man has been through the ringer.

He’s been knocked down by alcoholism & depression

But be sure of this… he’s standing back up. 🥹

pic.twitter.com/HVl8oV8Acj

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 25, 2023