Griezmann: “Me siento culpable porque no he entrado en juego”

Antoine Griezmann dio la cara tras la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions League a manos de la Juventus. Los rojiblancos cayeron por 3-0 en Turín y se les acaba el sueño de ganar su primera Orejona en el Metropolitano.

“No hemos entrado en nuestro partido. Hemos elegido mal el día para cagarla. Así ha sido. Todo el mundo está jodido, yo el primero porque no he entrado en el partido”, dijo Antoine Griezmann tras el pitido final.

“Me siento culpable porque no he entrado en juego. Estamos jodidos. Han sido superiores, pero no nos pueden hacer un 3-0″, añadió un Antoine Griezmann dolido por la eliminación del Atlético de Madrid.