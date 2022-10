Griezmann: «Pido perdón por el daño que pude haber hecho»

Antoine Griezmann fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. El francés anotó su gol 100 con los rojiblancos y se mostró satisfecho por volver a anotar. También habló de su regreso oficial al conjunto rojiblanco y pidió perdón por «el daño» que pudo haber hecho.

Renovación

«Siento mucho orgullo de haber podido renovar y ser completamente un atlético. Al final pedir perdón, sé que la gente lo quiere escuchar de mi voz: pido perdón por el daño que pude haber hecho a la gente, pero el mayor perdón que quiero pedir es sobre el campo, dando todo por el equipo y con noches como esta».

Buen partido

«Todo el equipo ha hecho un trabajo increíble. Es lo que somos nosotros, correr, defender y atacar todos juntos. Contra Brujas no encontramos el gol y hoy entró. Ha sido un grandísimo partido de todos, también de los que entraron después. Fue un sufrimiento, pero cuando ganas es lo mejor».

Gol del triunfo

«En Brujas fallé un penalti, también en casa contra el Brujas tuve ocasiones… Tenía ganas de hacer gol y ayudar al equipo. Tres puntos que nos vienen muy bien»

Griezmann: "Todo el equipo ha hecho un trabajo increíble" "Esto es lo que somos nosotros. Correr, defender y atacar todos juntos"

Gol anulado a Morata

«No entiendo nada. El árbitro habrá visto algo flagrante. Desde fuera no se vio nada. Hay que sobrevivir con eso y trabajar nosotros»

Aliviado por el gol

«Estaba la cosa de entrar no poder entrar de inicio y había frustración. Intento dar lo máximo. Mañana estaré feliz en casa cuando mi niño me pregunte si he marcado un gol».

Sin jugar de titular

«Personalmente fue complicado, pero intentaba no demostrarlo, sé que jugaba para un entrenador que quiero mucho y unos compañeros que se merecen lo mejor de mí . Si me toca jugar doy el 100% y si no animar a mis compañeros y cuando entro hacer la diferencias».