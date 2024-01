Granada-Atlético: propósito de enmienda en Los Cármenes

Propósito de enmienda. Con este objetivo afronta el Atlético el partido de esta noche en Los Cármenes ante el Granada, penúltimo clasificado. Desde el 21 de octubre, cuando se impuso 0-3 a domicilio al Celta, no ganan los rojiblancos en Liga lejos del Metropolitano. Suma cuatro derrotas consecutivas (Las Palmas, Barcelona, Bilbao y Girona) que le han apartado de la lucha por el título y han arrojado por la borda los buenos resultados obtenidos en casa. Por eso esta noche no cabe otro resultado que no sea el triunfo, aunque lo mismo le sucede a su enemigo, que está ante una de sus últimas oportunidades de agarrarse a la lucha por la permanencia. Los resultados de la jornada no le han venido mal, hasta el punto de que una victoria le dejaría muy cerca de la tabla de salvación.

Para el Atlético es capital clasificarse cada temporada entre los cuatro primeros para disputar la Liga de Campeones. Así ha sido siempre en todas y cada una de las campañas completas en las que Simeone ha dirigido al equipo y es el objetivo mínimo que permite garantizar la continuidad del propio entrenador argentino. Hoy el equipo empieza el partido fuera de esas posiciones, y por eso la victoria es imprescindible. Ya tocará luego pensar en el choque de Copa ante el Sevilla del jueves, pero ahora mismo en la cabeza de la plantilla no hay otra cosa que no sea el Granada, sobre todo porque un triunfo permite recuperar la cuarta plaza, tras la derrota del Athletic en Valencia.

A Simeone le toca decidir si tira de los titulares o si da descanso a alguno. Es seguro que Pablo Barrios tendrá más minutos que en el derbi ante el Real Madrid porque ya está físicamente en condiciones de ser incluso titular, pero de momento el canterano no ha entrado entre los once elegidos, que serán más o menos los mismos que jugaron el jueves, pero con la entrada de Nahuel en el flanco derecho. Saúl sería el perjudicado en este escenario porque el centro del campo lo formarían Llorente, Koke y De Paul. Sin embargo no puede descartarse alguna sorpresa en el once.

El Granada ha dado un vuelco a su plantilla, sobre todo en portería y en defensa, vista la enorme cantidad de goles encajados en la primera vuelta (41 lleva ya), y hoy aparecerán bajo palos el argentino Augusto Batalla, ex de San Lorenzo, el central polaco Kamil Piatkowski y el lateral o central uruguayo Bruno Méndez. De los habituales sólo sobreviven -de momento- Ricard y Neva en los flancos.

Arriba por supuesto la gran atracción será Bryan Zaragoza, fichado ya por el Bayern, pero que jugará hasta final de temporada con el Zaragoza. A su lado dos goleadores contrastados como el albanés Myrto Unzuni y el argentino Lucas Boyé que intentarán aprovechar la también preocupante fragilidad defensiva del Atlético. En este aspecto los números son aterradores: en los nueve últimos nueve partidos de Liga los rojiblancos sólo han podido dejar a cero su portería en una ocasión.

Alineaciones probables:

Granada: Batalla, Ricard Sánchez, Bruno Méndez, Piatkowski, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Gonzalo Villar, Bryan Zaragoza, Lucas Boyé y Uzuni.

Atlético: Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Llorente, Griezmann y Morata.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Jaime Latre (VAR).

Campo: Los Cármenes, 21.00 horas.