El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se estrenará esta noche en el Mundial de F1. Se trata de la primera edición de esta carrera que tendrá lugar en el Autódromo Internacional de Miami. Charles Leclerc hizo la pole y saldrá en primera posición seguido de su compañero de equipo en Ferrari Carlos Sainz. Los dos Red Bull, de Max Verstappen y Checo Pérez, salen justo detrás. Fernando Alonso, undécimo.

El Gran Premio de Miami, en directo

Charles Leclerc perdió la primera posición pero hasta el momento es el piloto que más rápido corrió hasta el momento. El polaco se marcó la vuelta rápida.

Valtteri Bottas es quinto, justo detrás de los cuatro monoplazas de Red Bull y Ferrari. El Alpha Romeo está muy fuerte, reinando entre el resto de pilotos. Hamilton está a siete décimas, el más próximo.

Verstappen, Leclerc, Sainz y Pérez ocupan las cuatro primeras posiciones, por este orden. No hay de momento modificaciones y ninguno entró para cambiar neumáticos.

Fernando Alonso está ahora por encima de los cuatro segundos de Pierre Gasly tras la mala parada. El francés entró en la siguiente vuelta y mejoró los tiempos de entrada.

Entra Fernando Alonso en busca de sorprender para adelantar a Gasly pero la jugada le sale fatal a Alpine. Mala parada de equipo, demasiado tiempo, y Alonso sale por detrás de Ocon.

Ojo que Mick Schumacher ha entrado ya a pit-line y puede que esto agite a toda la parrilla.

No logra Fernando Alonso adelantar a Gasly pese a estar a menos de un segundo de él. Tiene más velocidad el Alpha Tauri y eso lo está notando el asturiano, que pese a poder abrir el DRS no está logrando adelantarle.

Ojo que los neumáticos están degradándose más rápido de los esperado en estos momentos. Es ahora mismo impensable una carrera a una vuelta y se puede comprometer incluso una a dos.

¡Max Verstappen se pone primero! Aprovecha el DRS y la amplia recta de meta para adelantar a Leclerc. Se intentó defender el Ferrari pero fue imposible con la punta de velocidad del Red Bull.

Está muy muy pegado Fernando Alonso a Gasly, al que intenta adelantar con el DRS activado para alcanzar la séptima plaza. Se defiende el francés, por ahora con acierto.

Todos los pilotos toman sus posiciones y se estabiliza la carrera ahora. Hamilton ya está sexto tras adelantar a Gasly y es ahora el objetivo de Fernando Alonso, que está muy pegado a él en busca de la séptima plaza.

Se pone Lewis Hamilton séptimo tras adelantar a Fernando Alonso tras abrir el DRS. Se pasó de frenada el español y perdió algo de comba, lo que permitió al británico morder.

Max Verstappen adelanta en las primeras curvas a Carlos Sainz y se pone segundo, justo por detrás de Leclerc. Fernando Alonso ha protagonizando una de las mejores salidas, alcanzando la séptima posición, por delante de Hamilton.

¡Semáforo verde en Miami! Comenzó el Gran Premio de Miami con los 19 pilotos en la parrilla de salida. Los dos Aston Martin salen desde el pit-line.

Queda nada para que comience este quinto Gran Premio de Fórmula 1 de esta temporada.

Los problemas de los pilotos de Aston Martin son referentes a la temperatura de sus motores, desequilibrados con respecto a los que marca el reglamento, demasiado fríos.

GRID UPDATE

Both Aston Martin cars will start the race from the pit lane

Stroll reports the team having «a little issue with the fuel» #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/GubYbhE9qu

— Formula 1 (@F1) May 8, 2022