El Barcelona juega este sábado ante el Girona en Montilivi en un partido que le puede dejar como campeón de invierno en esta primera vuelta. Los culés están pendientes aún de disputar la jornada 17 aplazada por la Supercopa de España este próximo 1 de febrero ante el Betis, que daría por finalizada su primera vuelta con opciones de salir como líder, aunque antes tendrá que dar la cara ante dos de los rivales que proponen un fútbol más similar al suyo.

El conjunto culé viene de una racha de resultados muy positiva, con la moral alta tras lograr su primer título con la Supercopa y tras sellar su pase a semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, un partido que se le puso de cara antes del descanso con la expulsión de Brais Méndez. El gol de Ousmane Dembélé en el arranque del segundo tiempo decidió, aunque los blaugranas no fueron capaces de cerrar el partido en ningún momento.

El Barça vuelve a jugar sin su máxima estrella y referente, un Robert Lewandowski que cumplirá su último partido de sanción esta jornada. Su presencia se nota en esa zona del campo y su relevo, por el momento Ansu Fati, no está pasando por su mejor momento de juego, presencia ni olfato. El canterano renovó y fue blindado para ser figura y líder, pero de momento está fuera del teórico equipo titular de Xavi Hernández y no encuentra esa determinación y finura con la que deslumbró antes de su lesión.

Xavi prepara en cualquier caso rotaciones en su alineación para este partido tras jugar este miércoles ante la Real Sociedad y con apenas dos días entre ambos encuentros. El catalán apuntó que no tiene un once de gala, aunque los números dicen otra cosa. Se espera ver a algunos menos habituales como Jordi Alba, Sergi Roberto o Raphinha, que por el momento está en un segundo plano con respecto a sus competidores por minutos. El recién renovado Marcos Alonso también apunta a la titularidad.

El Girona, en la pelea del pozo

El Girona es uno de los equipos que está en la lucha por esquivar los puestos de descenso, precisamente es el que delimita el nutrido grupo de nueve equipos que están en solamente cinco puntos. Ellos, con 21 puntos, son undécimos, mientras que el Cádiz es decimonoveno con 16 unidades. El cuadro catalán necesita cuanto antes sumar los puntos que le eviten sustos mayores allá por mayo.

La resaca copera culé y el choque entre dos equipos que proponen algunos puntos similares en su juego será interesante en Montilivi. El Girona no podrá contar con Santiago Bueno, el central uruguayo que se formó en La Masía, ya que fue expulsado en el último partido liguero ante el Villarreal, donde cayeron por la mínima. Son varios los jugadores formados en la cantera culé que defiende los colores de los gerundenses. Véase Arnau Martínez y Oriol Romeu.

«Michel me agradaba como jugador y ahora como entrenador también. Tanto en ataque como defensa hace bien las cosas. Es inteligente. Está transmitiendo una filosofía de juego muy buena. Es un equipo dinámico. Me gusta Míchel como entrenador personalmente. Esperamos un partido duro fuera de casa», decía Xavi antes del partido sobre Míchel, al que alabó en un par de ocasiones, reconociendo su trayectoria. Será el primer cara a cara entre ambos técnicos, éste en un derbi catalán que, pese a no tener el peso que tienen los duelos ante el Espanyol, sí tiene un carácter de rivalidad.