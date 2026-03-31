La generación aplicada de España: nutrición, ADE, ‘business analytics’, ‘sports management’…

¿Y las notas qué tal? Hace años que esa pregunta recorre los vestuarios del fútbol español, especialmente cuando el jugador atraviesa las etapas embrionarias del futbolista. Ya no extraña ver a chavales de alevín e infantil entregar los resultados académicos a sus respectivos clubes. Claro que esa generación ya ha pasado a etapa fetal y roto el techo del profesionalismo. En la última instancia sigue resultando llamativo el cambio del arquetipo del futbolista, que ha pasado de dejarlo los estudios por el fútbol a compaginar balón y libros. La España sub-21 de David Gordo es fiel reflejo del futbolista del siglo XXI.

Por las tripas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas desfilan —cada vez que las ventanas FIFA lo autorizan— los futuros estandartes de la selección absoluta cuyas curiosidades van más allá del césped. El fútbol se ha academizado y el futbolista también. En la sub-21 de David Gordo, el ejemplo empieza por el capitán. Gonzalo García, futbolista del Real Madrid y de rostro imberbe y juvenil, estudia un grado en ADE con especialidad de Business Analytics.

Un orden académico que le permite tener los pies en la tierra. «Estudiar es algo que siempre me ha gustado. Considero que tengo la gran suerte de dedicarme al fútbol, pero quién sabe si algún día esto se acaba. Así puedo tener algo con lo que continuar y seguir trabajando. Además, me ayuda el poder ir a la universidad para conectar con mis amigos, estar ahí y tener una vida universitaria como un chaval normal de 22 años, que es lo que soy», explicó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol.

El vestuario de España sub-21 es un hervidero de estudiantes aplicados. Chema Andrés, actual futbolista del Stuttgart, superó los dos primeros cursos de ADE bilingüe en Madrid, cuando todavía jugaba en el Real Madrid, y sigue cursando la carrera a distancia desde Alemania. Siempre ha sido un alumno de esos que los padres ponen de ejemplo. Sus notas eran de las más altas en la cantera blanca, con sobresalientes e incluso alguna matrícula.

No solo se estilan carreras universitarias en la España de David Gordo. Jacobo Ramón, baluarte del Como —equipo revelación en Italia—, se ha inclinado por sports management, lo que viene a ser gestión deportiva. Ya saben, en inglés casi todo seduce más al oído. Y Mario Martín es un inseparable de los libros, especialmente de los de nutrición. «Hay muchos jugadores que estudian y se esfuerzan por sacar adelante una carrera universitaria u otro tipo de estudios», recalca el seleccionador sub-21 a un reducido grupo de periodistas entre los que se encuentra OKDIARIO.

«Desde la Federación reforzamos ese comportamiento. Creo que es muy importante en su formación integral. A mí me alegra mucho cada vez que cualquiera de ellos me dice que lo están haciendo. En las categorías más inferiores, la Federación tiene constante comunicación con psicólogos y tutores académicos de los clubes de cada jugador», añade David Gordo. Las concentraciones de la sub-21 caminan ahora cargadas de balones, libros… Y tecnología. «También se llevan la Play y echan alguna partida», confiesa Gordo entre risas. El futbolista del siglo XXI en su máximo esplendor.