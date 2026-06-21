Gago está bien y retomará su actividad física de forma progresiva tras sufrir un infarto agudo

Fernando Gago fue intervenido tras sufrir un infarto de miocardio agudo tras el partido frente a O’Higgins. El actual entrenador de la Universidad de Chile ha sido intervenido con éxito por los médicos, tal y como informó el propio club mediante un comunicado. Aseguran que el ex futbolista fue sometido a «una angioplastía con implante intracoronario de stent» y que en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca.

Los problemas de salud aparecieron tras la victoria de su equipo en la última jornada. Ya en la rueda de prensa se le vio visiblemente afectado, pero pudo terminarla sin problemas. Fue después cuando tuvo el infarto que provocó que fuera ingresado en el hospital y operado de urgencia. Por suerte, se ha quedado todo en un susto y el entrenador de la U. de Chile saldrá en breve del hospital para empezar su recuperación.

El parte médico publicado por el club chileno señala que «al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal».

De acuerdo con esta información, Gago se encuentra bien, con «buen ánimo» y listo para retomar su actividad física «de forma progresiva». «El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física», concluye el parte médico.