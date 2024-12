Gago desata los rumores sobre la llegada de Sergio Ramos a Boca Juniors

Fernando Gago, ex compañero de Sergio Ramos en el Real Madrid y actual entrenador de Boca Juniors, no tuvo reparos en hablar de la posible incorporación del central a la disciplina del equipo xeneize. El técnico no quiso cerrar la puerta a la llegada del experimentado jugador después de no haber fichado por ningún club tras acabar su contrato con el Sevilla el pasado verano.

«No hablé con nadie, de verdad. Pero en estos 15 ó 20 días se van a divertir con el tema refuerzos…», dijo el técnico sobre una hipotética llegada de Sergio Ramos al fútbol argentino. El español sueña con añadir un título tan lustroso a su palmarés como la Copa Libertadores tras haber ganado cuatro Champions League con el Real Madrid.

Gago emplazó una reunión con el presidente Juan Román Riquelme para tratar la incorporación de Sergio Ramos al equipo. «Se van a buscar jugadores que puedan aportar lo que consideramos. Desde la comunicación con el Consejo de Fútbol más el presidente, buscaremos las mejores opciones para el club. Buscaremos el beneficio desde lo colectivo, independientemente de los nombres que puedan llegar. Habrá refuerzos y salidas, será lógico. Habrá tiempo para trabajar a partir de eso», dijo.

Tras haber vestido la camiseta del Sevilla, Real Madrid y Paris Saint Germain, Sergio Ramos quiere seguir en la élite y este paso en Buenos Aires puede encajar perfectamente en sus pretensiones deportivas. Después de rechazar ofrecimientos del fútbol árabe y de la MLS, el camero podría seguir los pasos de Iker Muniain, quien se incorporó el pasado verano a las filas de San Lorenzo de Almagro.

Sergio Ramos compartió vestuario con Fernando Gago durante cinco temporadas en el Real Madrid. El argentino tuvo una participación que fue de más a menos en la entidad madridista tras ser indiscutible durante sus tres primeras temporadas. El pivote pasaría por el Málaga, AS Roma y finalmente Velez Sarsfield para poner punto y final a su carrera deportiva y comenzar su exitosa trayectoria como entrenador de un histórico como Boca Juniors.

Por su parte, el defensa andaluz sigue colgando casi cada día imágenes entrenando dando a entender que ni mucho menos está retirado de la práctica del fútbol profesional. Sergio Ramos cumplirá el próximo mes de marzo 39 años, pero su estado físico sigue siendo inmaculado tras disputar la pasada temporada 36 partidos con el Sevilla marcando siete goles.