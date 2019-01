El zasca de Ibai Gómez al aficionado que le pide irse “con tu reina y tu princesa a España”

Ibai Gómez hizo público un mensaje privado de un aficionado que le pidió irse "con tu reina y tu princesa a España"

Ibai Gómez ha vuelto al Athletic Club después de triunfar en el Alavés y parece que a algunos aficionados no le ha sentado nada bien el regreso del hijo pródigo. Y es que el extremo hizo público en su cuenta de Instagram un mensaje privado de un hincha que se lo llevó todo al tema político. Y claro, el futbolista no dudó en responder y compartirlo con sus miles de seguidores.

“No me mola nada tenerte en Bilbao de nuevo. Te puedes ir con tu reina y tu princesa a España, esto es Euskadi. Esto es Euskadi y no tenemos ni reinas ni princesa“. Esto rezaba el mensaje privado que Ibai Gómez compartió en Instagram con el siguiente lema: “Entre tantos mensajes he dado con este. Lo de que no le mole “tenerme” por Bilbao lo entiendo, para gustos los colores, el tema no va por ahí… Os voy a dejar en la siguiente foto algo que tiene puesto en uno de sus perfiles”.

Esa frase, no era otra que “vive y deja vivir”, a lo que el futbolista agregó el “consejos tengo y para mí no tengo”. Después dio las gracias a todos los que le escriben cosas positivas a través de las redes.