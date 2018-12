Piqué ficha al hijo de Tito Vilanova para el Andorra

El FC Andorra, club comprado recientemente por Gerard Piqué, ha incorporado a sus filas a Adriá Vilanova, hijo de Tito Vilanova. El fichaje aún no es oficial, pero el joven jugador criado en la cantera del Barcelona ya se ha incorporado a los entrenamientos.

El FC Andorra de Gerard Piqué ya da los primeros pasos en su reconstrucción y los algunos de los nuevos fichajes del mercado de invierno ya se entrenan con el equipo. Uno de ellos es Adriá Vilanova, hijo de Tito Vilanova, que ha rescindido su contrato con el Mallorca B, club en el que militaba hasta la fecha, para enrolarse en el nuevo proyecto del jugador del Barcelona.

Adriá perteneció a la cantera del Barcelona durante unos años en los que se destapó como un central prometedor. Sin embargo, en el último escalón de su progresión, Vilanova no tuvo la proyección deseada y probó fortuna en el Hércules, como cedido, y más tarde en el Mallorca B. Su fichaje por el Andorra, club perteneciente a la Primera Catalana, puede entenderse como un paso atrás para coger impulso en un proyecto ambicioso.

El Andorra anunció el cese de su entrenador, Richard Imbernón, y en la actualidad se encuentra comandado por dos ex jugadores del Barcelona, Gabri y Albert Jorquera, que ya están trabajando al mando del primer equipo con jugadores como Adriá Vilanova incorporados a los entrenamientos. La plantilla aún no está cerrada y fichajes como el del hijo de Tito Vilanova aún no son oficiales, pero se espera una pequeña revolución en un club llamado a progresar de la mano de Gerard Piqué.