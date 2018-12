Solskjaer amenaza a De Gea y Martial con banquillazo si no renuevan

Solskjaer, nuevo entrenador del United, pidió a De Gea y Martial que renovaran con el club inglés. Ambos acaban contrato en 2020 y han rechazado todas las propuestas de renovación. El técnico noruego podría castigarles si no aclaran su futuro

Ole Gunnar Solskjaer quiere cambiar al Manchester United y no solo en la racha deportiva. El nuevo entrenador del conjunto inglés ha llegado al banquillo de Old Trafford con el deseo de poner orden en un vestuario revuelto en los últimos meses de José Mourinho.

El noruego, que se tuvo que hacer cargo del United tras el repentino despido del portugués, dejó claro sus intenciones respecto a varios jugadores. Quiere a sus futbolistas plenamente concentrados en el proyecto, sin luchas internas, con ausencia de egos y con un compromiso con el club.

Solskjaer pide a De Gea que renueve

Es por ello que Solskjaer, que lleva dos partidos como entrenador del United con dos victorias, ha pedido a jugadores tan importantes como David de Gea y Anthony Martial que aclaren su futuro. El técnico noruego no quiere a futbolistas que se puedan despistar en otras cosas que no sea su rendimiento en el campo. Ambos acaban contrato en 2020, por lo que el año que viene podrían salir en verano si no renuevan antes.

“Sé que el club quiere que firmen porque son jugadores de gran calidad”, dijo Solskjaer, que se ha puesto el reto de convencer al portero español y al jugador inglés para seguir en el United. Los dos han ido rechazando las propuestas del equipo inglés para renovar. “Depende de los jugadores, pero cuando estás en Manchester United no hay mejor lugar. Es el club más grande del mundo”, añadió Solskjaer, que nunca abandonó el United en su etapa de jugador (desde 1996 a 2007).

“Tenía muchas ofertas y posibilidades de mudarme, pero el gerente del club me sentó y me dijo que iba a ser una parte importante de su equipo”, recordó Solskjaer cuando en su etapa de jugador pudo salir del United, situación en la que se encuentran ahora De Gea y Martial. “Me sentí privilegiado de jugar aquí . El club acordó venderme al Tottenham una vez y dije que no”, recordó el noruego, que añadió que su agente “quería que me fuera, pero sabía que estaba en el mejor lugar”.

La salida de Mourinho ayuda a las renovaciones

“Espero poder guiar a estos jugadores para que puedan hacerles pensar que quieren quedarse en este club”, comentó un Solskjaer que también explicó que si ve a sus jugadores más centrados en su futuro deportivo fuera del United podría tomar decisiones técnicas. El noruego, en principio, solo estará esta temporada como técnico en Manchester, ya que su puesto es un parche tras el despido de José Mourinho.

Según informa el Daily Mail, desde el propio United se tiene la confianza de que el adiós de José Mourinho abra la puerta a la renovación tanto de De Gea como de Martial, especialmente en el caso del inglés, que había tenido algún enfrentamiento con el técnico portugués y en el que el agente del jugador avanzó que si no había cambios podía abandonar el club.