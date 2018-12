¿Por qué en España sigue sin haber Liga en Navidad?

España sigue sin tener fútbol en Navidad en discordancia con algunas de las principales ligas europeas. En 2015 se hizo una excepción, con fútbol en estas fechas, aunque fue más por obligación que por deseo.

Cada año, cuando llega el final del mismo y la Navidad, los aficionados al fútbol se hacen la misma pregunta. ¿Por qué en España no hay fútbol en Navidad? La explicación va en la forma de afrontar el fútbol que se tiene aquí, más pensada en los jugadores, protagonistas del espectáculo, que en los aficionados como se hacen en otros países.

Hace ahora tres años, en 2015, fue la única vez de las últimas 20 Navidades que España tuvo fútbol en estas fechas. No fue por deseo, sino por obligación, porque no quedaba otro remedio. La primera jornada de La Liga se retrasó y hubo que cuadrar el calendario. Como en 2016 había Eurocopa, la Federación Española, con Del Bosque a la cabeza, presionó para que la temporada de clubes no acabara después, por lo que hubo que meter fútbol en Navidad para hacer posible el cuadrante de fechas.

Del 23 de diciembre al 3 de enero, sin fútbol en España

Pese a que aquél año los campos se llenaron, especialmente de niños, y la Liga organizó actividades en los aledaños de los campos, con ambiente festivo en las ciudades que albergaron los partidos, la iniciativa no se repitió más. Y no se hará más salvo que cambie un convenio firmado por las partes involucradas.

Y es que el acuerdo entre la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) impide que haya fútbol en Navidades. Según el convenio, no puede haber partidos de fútbol del 23 de diciembre al 3 de enero. Esto, como pasó en 2015, se puede romper, pero tiene que haber ánimo para ello. Muchos futbolistas siempre se han mostrado en contra de jugar en Navidad, al considerar que son unas fechas para pasar en familia, para desconectar de su trabajo justo en la mitad de la temporada y también para tomarse unas vacaciones.

Esta temporada, por ejemplo, hubo fútbol el 23 de diciembre, con jornada de Liga, y lo habrá el 3 de enero, con el Villarreal – Real Madrid aplazado de Liga. Entre medias, ningún partido. Es más un problema de querer que de poder, porque si los futbolistas accedieran la Liga podría poner jornada en Navidad, como ya pasó en el mencionado 2015.

2015: fútbol en Navidad… pero a final de año

Eso sí, hay que recordar que la Liga, cuando puso fútbol en estas fechas, no fue exactamente en Navidad sino que fue a final de año. La jornada de Liga que se disputó en 2015 se jugó el 30 y 31 de diciembre, alejándose también de la tradicional fecha del fútbol en varios países europeos como son el 25 o 26 de diciembre. La Liga ahí erró en sus fechas y tampoco dejó esa sensación de ambiente navideño en los estadios.

La fecha por excelencia en el fútbol europeo en Navidad es el 26 de diciembre, día del ‘Boxing Day’ en Inglaterra (una fecha lúdica en Gran Bretaña que va más allá del fútbol) que se ha convertido en una tradición. Este año les imitó Italia, que también ha puesto todos sus partidos este miércoles 26 de diciembre. Sin embargo, cuando en España se hizo en 2015 (por obligación) no se puso ningún partido en esta fecha y se esperó a fin de año.

Y qué decir de año nuevo, donde los ingleses también juegan partidos de la Premier (en realidad lo hacen todos estos días, desde el 26) y donde en España nunca existió la tradición de jugar al fútbol. Ese día, el primero, queda para descansar de la resaca de la noche anterior. Eso sí, en Inglaterra ya se han planteado no jugar tantos partidos en Navidad debido a las altas lesiones y riesgo que existe para el jugador.

Al fin de todo existe también un problema de venta del producto al exterior. La Liga, con Javier Tebas, se ha expandido al máximo pero le falta este último empujón en Navidad. Mientras la Premier League o la NBA han sabido venderse en estas fechas, la Liga española se ha quedado anclada. Hasta la Serie A italiana, con un suculento contrato, se vendió también este año y tiene fútbol en Navidad.

En resumen, mientras en otros países (especialmente Inglaterra) siempre se ha visto al fútbol como una herramienta familiar y se piensa mucho más en el aficionado, en España se pensó siempre en el jugador y en el descanso que éstos necesitan. Además, en los últimos años de presidencia de Javier Tebas, también los mercados publicitarios y los derechos de emisión en televisión quedaron por encima del aficionado, que tiene poco ya que decidir en su Liga.