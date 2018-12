Clasificación de la Liga Santander 2018: resultados de los partidos de hoy, sábado 22 de diciembre

Barcelona y Atlético de Madrid ganaron a Celta de Vigo y Espanyol respectivamente. Los culés siguen sacando tres puntos a los rojiblancos. El Sevilla, que juega el domingo, puede alcanzar al conjunto de Simeone. El Real Madrid tiene esta jornada su partido aplazado.

El Barcelona volvió a ganar y seguirá una jornada más como líder de la Liga Santander. La victoria del equipo azulgrana ante el Celta de Vigo mantiene a los culés en lo más alto de la clasificación, puesto que mantendrán como mínimo las dos próximas semanas ya que ahora la Liga para por Navidad.

Los de Ernesto Valverde vencieron al Celta de Vigo y se colocan ya con 37 puntos tras ganar sus últimos encuentros de Liga, todos ellos sin recibir ningún gol en contra. A tres puntos sigue el Atlético de Madrid, que aguanta el ritmo del Barcelona aunque a los de Simeone les cuesta más. Este sábado ganaron por la mínima, y de penalti, a un Espanyol que sumó su sexta derrota consecutiva.

Por su parte, el Sevilla aún tiene que jugar su partido esta jornada, este domingo ante el Leganés, pero a lo máximo que pueden aspirar los andaluces, ahora con 31 puntos, es a igualar al Atlético de Madrid en la segunda plaza. Eso sí, los de Machín saben que de la tercera plaza no bajarán, ya que el Real Madrid, cuarto con 29 puntos, no les puede alcanzar ya que no juegan esta jornada. Su partido ante el Villarreal quedó aplazado (se jugará el 3 de enero) por la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubes.

Además, este sábado Real Betis y Eibar empataron en un partido que deja a los verdiblancos en sexto lugar, posiciones de plaza europea.

Resultados de Liga Santander de hoy, sábado 22 de diciembre

Real Betis 1-1 Eibar

Atlético de Madrid 1-0 Espanyol

Barcelona 2-0 Celta de Vigo

En la clasificación, sigue liderando el Barcelona con 37 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 34, el Sevilla con 31 (un partido menos) y el Real Madrid con 29 puntos (al que también le falta un encuentro). Los puestos europeos los completan Deportivo Alavés con 28 puntos y Real Betis con 26.