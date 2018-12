Gaurav Mukhi pasó a la historia del fútbol indio al convertirse en el futbolista más joven en anotar un gol, con 16 años. Suyo fue el tanto del empate en el partido entre el Jamshedpur FC y el Bengaluru FC de la Superliga. Mukhi celebró exultante el tanto que le hacía ostentar ese récord y su imagen empezó a dar la vuelta al país. Y con ello la sospecha, ¿realmente tenía 16 años?

Fueron las redes sociales las primeras en poner en duda que Gaurav Mukhi, el futbolista del Jamshedpur FC, considerado el jugador más joven del campeonato indio en meter un gol tuviera realmente 16 años. La Federación de la India empezó a investigar y encontró una entrevista en los medios en las que el protagonista reconocía que tenía 28 años, pero que le habían presionado para que dijera otra cifra y así poder jugar un encuentro.

When his team needed him the most, Gourav Mukhi came off the bench on his debut to draw @JamshedpurFC level👏👏👏#BENJAM #LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/TvmfEIZLAc

