El jefe de la barra brava de Boca estará en Madrid para la final de la Copa Libertadores 2018

La justicia argentina autorizó a Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca, viajar a Madrid para presenciar la final de la Copa Libertadores en la ciudad Aún no se sabe si podrá entrar al estadio

A pocas horas para que se dispute la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, el Ministerio del Interior estudia uno de los dispositivos más grandes de la historia pero desde Argentina llega una noticia que puede hacer tambalear los cimientos de la seguridad española. Y es que Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca, estará en la ciudad presenciando el partido.

Todo hacía indicar que la justicia argentina le denegaría el permiso para viajar a Madrid por encubrir a otro barra brava en un caso de detención con secuestro, pero finalmente, Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral Federal 8, ordenó que Di Zeo podrá estar en Madrid porque no hay ningún tipo de riesgo de fuga, de que se entorpezca la causa y porque no tiene ningún antecedente de detención.

Por ello, Rafael Di Zeo podrá viajar a Madrid sin ningún tipo de problema aunque aún no está claro que pueda tener acceso al Bernabéu para presencia in situ la final de la Copa Libertadores 2018. Eso sí, al jefe de la barra brava de Boca no será difícil verlo en la fan zone del equipo xeneize que estará ubicada en Nuevos Ministerios, concretamente, en Castellana con Raimundo Fernández Villaverde.