Mbappé se hace el modesto: “El dinero que mueve el fútbol es indecente”

Kylian Mbappé ha concedido una entrevista en una canal de televisión suizo y ha mostrado su opinión sobre las cantidades de dinero que mueve el fútbol: "Es realmente indecente", ha dicho el francés

El jugador del París Saint Germain, Kylian Mbappé, ha concedido una entrevista a la cadena de televisión suiza RTS en la que ha hablado de diversos temas, entre ellos qué opina sobre las cifras que se manejan en el mundo del fútbol, así como otras cuestiones más personales. Para el joven jugador de la selección francesa, el dinero que se mueve en el fútbol “es indecente”.

Apenas unos días después de que Football Leaks desvelara cuáles fueron algunos de los caprichos que Kylian Mbappé intentó incluir en su contrato al fichar por el París Saint Germain, el joven jugador francés ha concedido una entrevista al canal suizo RTS en la que ha mostrado su opinión acerca de las grandes cifras que se manejan en el fútbol actual.

“Es realmente indecente para mí, que provengo de una familia bastante modesta. Es cierto que es indecente, pero el mercado es así, y el mundo del fútbol funciona así, no voy a revolucionar el fútbol. En un sistema, tienes que saber respetarlo y quedarte en su lugar también”, comentaba Mbappé.

Sobre la cantidad que el PSG pagó por hacerse con sus servicios, el 7 del conjunto parisino confiesa que nunca se habría planteado que él pudiera costar eso. “Me transfirieron por una cantidad que nunca hubiera imaginado de pequeño. Quería mantener este espíritu de jugador joven dejando eso de lado porque si me atrapaban era porque era un buen jugador de fútbol. Quería mostrar mis cualidades en un nuevo club y seguir progresando”, relata sobre su llegada al equipo capitalino.

“Nunca me pongo nervioso”

Pese a su juventud –cumplirá 20 años en diciembre–, Mbappé se muestra muy seguro, como ya demostró en el pasado Mundial de Rusia siendo clave para que Francia conquistara su segunda estrella. El jugador del París Saint Germain es fiel a sí mismo, no pretende emular a nadie. “No quiero ser una copia. Al igual que los más veteranos, debes marcar tu historia para ti mismo y no ser la copia de otro. Creo que es natural tener una alta autoestima”, añade.

Un Mbappé que a pesar de haber madurado rápido confiesa guardar una parcela para seguir siendo un niño en algunos aspectos, algo que le ayuda a digerir todo lo que le pasa. “Mantengo un lado infantil. Permanecer un poco inmaduro no es malo, hay tanta presión en el fútbol que ayuda un poco de alegría, vivir un poco de diversión”, confiesa el candidato al Balón de Oro 2018.

Sobre la recepción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Mbappé confiesa que no le puso nada nervioso la visita. “Fue realmente respetuoso y adorable con nosotros. Es un gran hombre. No me puse nervioso cuando entré al Palacio del Elíseo. Nunca me pongo nervioso. Nunca tengo miedo, tengo una vida de ensueño y cuando tienes una vida de ensueño no tienes miedo”, concluyó.