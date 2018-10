“Maradona llamará a Messi para explicarle lo que quiso decir”

Según el abogado de Diego Armando Maradona se malinterpretaron sus palabras sobre Leo Messi

Diego Armando Maradona criticó la personalidad de Leo Messi durante una entrevista reciente. El Pelusa dijo que no había que endiosarle más porque “es inútil querer hacer un caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”.

Tras estas declaraciones, el abogado del Diez, Matías Morla, ha salido al paso para comunicar que el ahora entrenador del Dorados de Sinaloa llamará al crack del Barça para pedirle disculpas por unas palabras que, según el letrado, han sido malinterpretadas.

“Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir. Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación”, dijo el abogado en el programa Luis Novaresio entrevista por América 24.

Cabe recordar que Mario Alberto Kempes, leyenda del fútbol mundial y de la Albiceleste, atizó a Maradona por sus declaraciones contra la estrella del combinado azulgrana y de la selección que dirige Lionel Scaloni: “Cada vez que Maradona abre la boca es un problema porque no respeta. A él se lo respetó, perdió una final en Italia y nadie dijo nada, le echamos la culpa a mil cosas”.