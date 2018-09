La ‘Familia’ cierra filas con Cristiano

La Juventus y la propia familia del portugués le apoya ante la injusta expulsión

La familia cierra filas en torno a Cristiano Ronaldo. La Juventus de Turín vio tan injusta como el portugués la roja directa que recibió cuando tan sólo corría el minuto 29 del primer tiempo en Mestalla. Felix Brych no dudaría al mostrarle la cartulina colorada tras su encontronazo con Murillo. Ni las lágrimas del luso frenaron el ímpetu del colegiado.

Sin lugar a dudas fue una de las imágenes de esta primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. No es nada habitual ver a Cristiano Ronaldo tan sensible ante una acción del juego. El portugués provocó falta al empujar al central ché en el área, pero fue tras un agarrón del pelo del luso a éste cuando entre el colegiado y el juez de línea tomarían la decisión de amonestar con el máximo castigo a Ronaldo.

Las lágrimas del portugués no ahuyentaron al colegiado, dejando con un hombre menos durante una hora de partido a la Juventus. La inferioridad no hizo que los juventinos dejaran pasar la oportunidad de conquistar una vez más Mestalla. Las dos penas máximas que transformó Pjanic para los italianos dio el triunfo (0-2) a la Juve.

Pero tanto el círculo juventino como la familia de Cristiano Ronaldo cierran filas en torno al portugués, al que consideran injustamente expulsado. Sería su propio técnico, Maximiliano Allegri el que reconocería que “el VAR seguramente habría ayudado al árbitro en esta decisión”, ante el no uso de la tecnología en esa acción y a lo que añadía: “En el minuto 29 de un partido difícil quedarse con diez jugadores por una expulsión que no era podía complicarnos las cosas”.

Además, tal y como apuntan en Marca, el exjugador y vicepresidente de la Juventus Pavel Nedved y dos personalidades más del club aprovecharon el descanso en Mestalla para bajar al túnel de vestuarios y hablar con el árbitro sobre la expulsión del portugués, que entendían completamente inmerecida.

De hecho Katia Aveiro, hermana del portugués, manifestaba a través de sus redes sociales el malestar de la familia ante la extraña expulsión que sufrió Ronaldo: “La vergüenza será hecha justicia. Quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso”. La línea de la familia era la misma que la del jugador, que consideró en todo momento que no hizo nada como para ser amonestado con la cartulina roja.

Es sensible que, hasta el propio entrenador rival, Marcelino García Toral, no entrara en valoraciones concretas con la expulsión del portugués: “No la vi, no puedo decirte nada. No vi nada en el barullo y tampoco la vi por televisión”.