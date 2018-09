Rubiales avisa a Tebas: “Sin nuestra autorización no habrá partidos en Estados Unidos”

Rubiales considera que lo que ha hecho Tebas "es una falta total de respeto, desleal e incomprensible"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, concedió una entrevista al diario británico The Guardian, en la que analiza la decisión de Tebas de llevarse partidos de la Liga a Estados Unidos sin haber consultado al máximo organismo del fútbol español. Al mandatario no le gusta la idea del presidente de La Liga y lo considera “una falta total de respeto, desleal e incomprensible”.

“Javier Tebas habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar. Es una falta total de respeto, desleal e incomprensible. Este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con una compañía privada durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, pero muy parecido al de Javier Tebas: muy carente de respeto. hace eso con todo. Dicho sin rodeos es mal educado. Ha firmado un acuerdo que no le corresponde a él firmar. Lo que ha firmado es inútil. No tiene significado sin nuestra autorización, así que vamos a ver qué pasa con este partido”, comentó.

Rubiales también habló sobre el despido de Lopetegui, a dos días del debut de la selección española en el Mundial de Rusia. El presidente de la Federación insiste en que actuó correctamente: “Traté de actuar con honestidad, de acuerdo con nuestra ética. No tiene sentido volver atrás; estamos en la era de Luis Enrique, y estoy convencido de que vamos a estar muy orgullosos del equipo”.

Sobre la posibilidad de que España tenga una sede fija, como Wembley, donde jugar sus partidos, Rubiales explicó que “es un concepto encantador, pero no es viable: no podemos gastar cientos de millones en un estadio como Wembley para usarlo pocas veces. Y hay otra cuestión que es aún más importante: La selección pertenece a todos los españoles; tenemos que llevarlo a todas partes del país”.

Wembley, además de ser la sede del equipo nacional, también acoge las finales de la FA Cup, la Community Shield y las fases de ascenso de las grandes ligas de Inglaterra. El mandatario fue preguntado por si el hecho de tener ese estadio nacional ahorraría la discusión sobre la sede de la final, Rubiales se mostró contrario a esa idea: “No la tendremos. Vamos a abrir un proceso de pujar para que estadios de más de 45.000 espectadores puedan pedir tenerlo en ciclos de dos años“.

En última instancia habló sobre la antigua FIFA y la antigua RFEF. “Han hecho mucho daño. La situación está difícil, pero mientras tenemos que distanciarnos de eso tenemos que darles la presunción de inocencia. Lo que hemos hecho es imponer nuevas reglas, comprobaciones externas, auditorias, comisiones y regulaciones para proteger la integridad y la transparencia”.