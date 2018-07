Luis Enrique: “Yo me considero gijonés, asturiano y español y también catalán”

Luis Enrique tuvo su primer calentón con la prensa en su presentación como seleccionador español. Al técnico le preguntaron por unas declaraciones en las que apoyaba la exhibición de esteladas como un acto de libertad de expresión y aseguró que esa noticia era falsa, pese a que lo dijo en una rueda de prensa pública previa a la final de Copa del Rey en el año 2016.

“No voy a hablar de nada político. Lo que estás diciendo no se ajusta a la realidad. Yo me siento orgulloso de ser asturiano, vivir en Barcelona y ser español. Puedo entender la mal intención, pero me resbala. Las declaraciones esas son falsas“, aseguró.

Luis Enrique, de hecho, intentó definirse como ciudadano afirmando que “yo me considero gijonés, asturiano y español y también catalán”. Al técnico se le vio visiblemente enfadado con las preguntas del periodista, pero es cierto que esas afirmaciones fueron realizadas de forma pública.

“Habéis tergiversado mis palabras de aquel día. Esas declaraciones que tú dices que yo hice son falsas”, intentó zanjar un Luis Enrique que intentó mantener un tono conciliador durante la rueda de prensa, pero que finalmente terminó estallando.