Inda, sobre la elección de Luis Enrique: “Me parece otra metedura de pata de Rubiales”

Eduardo Inda acudió a su habitual sección en El Chiringuito, en donde habló sobre la elección de Luis Enrique como seleccionador nacional, la cual calificó como una “metedura de pata” de Rubiales.

“Me parece otra metedura de pata del señor Rubiales. Un entrenador nacional tiene que ser una persona trasversal, que no le odie un equipo y le ame otro, que le quieran los jugadores, que tenga buena relación con la prensa…”, aseguró el director de OKDIARIO. “Todas las cualidades que no reúne Luis Enrique”, añadió.

“Para qué meter de seleccionador a una persona que carece de mano izquierda”, continuó opinando Eduardo Inda. “Hizo cosas de locos, como sentar en el banquillo a Leo Messi, que hace falta ser zoquete”, dijo el director de OKDIARIO.

Además, Eduardo Inda desveló las peticiones de Luis Enrique al presidente de la RFEF. “Ha exigido dos cosas a Rubiales. Una es que no quiere participar en ningún anuncio con la Selección. La segunda, que no sé si es broma o en serio, no está por la labor de dar entrevistas y no tener relación con la prensa”. También contó en exclusiva otro dato: “Se habla de que de segundo puede ir Miguel Ángel Nadal”.