Las frases más polémicas de Luis Enrique sobre Cataluña

Luis Enrique llegó a afirmar que los catalanes son superiores al resto de España tras dejar el banquillo del Barcelona También se mostró orgulloso de haber votado en una consulta el pasado 2015

Luis Enrique nació en Gijón un 8 de mayo de 1970. Como futbolista se crió en el Sporting, llegó a jugar en el Real Madrid cinco temporadas, aunque el prefiere obviar ese episodio de su vida e incluso le cuesta pronunciar el nombre del equipo blanco, y estuvo durante ocho años en el Barcelona, donde se empapó del sentimiento culé y, visto lo visto y a pesar de ser Asturiano, del patriotismo catalán.

Son varios los ejemplos del nuevo entrenador de España donde ha demostrado su compromiso con Cataluña. Por ejemplo, 27 de septiembre de 2015 no dudó en participar en la consulta que tenía como objetivo conocer el número de catalanes que querían la independencia. No sólo votó, también se mostró orgulloso de haberlo hecho en las redes sociales. “Hoy CATALUÑA decide. Yo ya he ejercido mi derecho al voto. ¡¡¡¡¡Visca Cataluña!!!!!”, escribió aquel día.

@LUISENRIQUE21: Hoy CATALUÑA decide. Yo ya he ejercido mi derecho al voto. Visca Cataluña!!!!! — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) September 27, 2015

Tras ganar la Copa del Rey en el Vicente Calderón ante el Alavés, en el que seria su último partido como entrenador del Barcelona, decidió celebrar el título con la siguiente frase: “¡Visca el Barça y visca Catalunya!”.

Visca el Barça y visca Catalunya! pic.twitter.com/9BwBiH2sAK — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) May 27, 2017

Ya como ex entrenador del Barcelona dio un paso más y reconoció la supuesta superioridad de los catalanes respecto al resto del territorio español. “Ahora no está bien visto decirlo pero los catalanes son la hostia, las personas, la ciudad… están muy adelantados a lo que es España en general. Son educados, respetuosos, muy trabajadores, allí seguiré“, declaró en una entrevista al ciclista Ibon Zugasti en su canal de Youtube durante la disputa de la Cape Epic, prueba de ciclismo de montaña por parejas.

A las opiniones del entrenador, hay que sumarle su particular relación con la prensa. Durante su periodo en el Barcelona los periodistas terminaron muy cansados de un comportamiento que en más de una ocasión superó la poca educación. Así es el nuevo seleccionador nacional.