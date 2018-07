Argentina quiere a Guardiola de seleccionador

Un medio argentino apunta que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) ha pensado en Pep Guardiola como futuro seleccionador de la Albiceleste En una ocasión, Guardiola le manifestó al Kun su deseo de entrenar algún día a la selección de Argentina

Tras la pronta eliminación de la Albiceleste en el Mundial de Rusia, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) está buscando un sustituto a Jorge Sampaoli. Son varios los nombres que han sonado para el puesto: Gallardo, Gareca… Pero ha surgido uno nuevo: Pep Guardiola. El actual entrenador del City podría ser del gusto de la AFA para redirigir el futuro del combinado nacional.

Según Pablo Cecchini, productor de TN Deportivo, un medio argentino, la Asociación de Fútbol de Argentina estaría dispuesta a ofrecerle el puesto de seleccionador de la albiceleste a Pep Guardiola. El contrato duraría hasta después del Mundial 2022 y alcanzaría unos 12 millones de dólares anuales. De una mitad se haría cargo la AFA y de la otra mitad Torneos, dueño de los derechos televisivos del combinado argentino hasta 2030.

Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta 2021 y es el entrenador mejor pagado del mundo, pero en Argentina confían en que el reto de dirigir a la Albiceleste y la posibilidad de ser campeón del mundo sea lo suficientemente estimulante para el técnico catalán. De hecho, la idea surge por el propio interés que ha manifestado en alguna ocasión el de Sampedor por el fútbol argentino.

“Me encantaría dirigir la selección”

El Kun Agüero, jugador de Argentina y del Manchester City, reveló en su día una conversación que mantuvo con Pep Guardiola en la que el técnico del City le habría confesado su deseo de entrenar a la selección de Argentina. “Me dijo ‘ustedes no me llamaron. A mi me encantaría dirigir a la Selección'”, comentó el Kun. Aunque, también es cierto que Guardiola considera que el mejor para hacerlo debe ser argentino.

Pep es un amante del fútbol argentino. Segun TN Deportivo, el de Sampedor suele viajar a Buenos Aires porque le encanta y antes del Mundial se alojó en casa de Cesar Luis Menotti. Además, Leo Messi podría suponer un aliciente para el catalán. Por un lado, Guardiola tendría la ocasión de volver a entrenar a su mejor jugador y el tener a Pep como seleccionador podría ser motivo para el delantero de no abandonar la selección argentina.