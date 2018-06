Portugal e Irán se enfrentan este lunes en el último partido de la fase de grupos con el billete a octavos del Mundial de Rusia en juego Cristiano Ronaldo quiere superar a Harry Kane y volver a ser el Pichichi del Mundial

Portugal e Irán se enfrentan este lunes en el estadio Mordovia Arena (20:00 horas, una hora menos en Canarias). Al mismo tiempo, España y Marruecos se enfrentarán en el estadio de Kalininburgo. Dos billetes para los octavos de final y tres selecciones pugnando por ellos: Portugal, España e Irán. Además, Cristiano Ronaldo quiere volver a ser el máximo anotador en este Mundial.

Jornada clave la de este lunes para el grupo B, con el último partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. España y Portugal parten con ventaja al contar ambas con cuatro puntos, pero Irán, con uno menos, llega dispuesta a dar la campanada en el torneo y colarse en los octavos de final.

Toda Portugal estará pendiente de su estrella: Cristiano Ronado. Hasta ahora todos los puntos logrados por la campeona de Europa han sido gracias a los goles del delantero madridista. Cuatro son los tantos que ha metido el luso, los mismos que el belga Romelu Lukaku en este Mundial y uno menos que Harry Kane, quien con cinco tantos es hasta el momento el Pichichi del torneo. Todo un reto para el de Madeira que tratará de aumentar su haber particular en Rusia.

No se lo pondrá nada fácil Irán, acostumbrada a cerrarse atrás. Y si no, que se lo digan a España, que sufrió hasta que encontró la manera de derribar el muro levantado por el combinado de Quiroz el pasado miércoles. En esta ocasión, Portugal cuenta con ventaja ya que a Irán no le vale el empate por lo que tendrá que cambiar de estrategia y buscar sus opciones al ataque, lo que dará margen de maniobra a los portugueses.

El duelo se disputará en el Mordovia Arena y estará dirigido por el árbitro uruguayo Enrique Cáceres. El canal Be Mad será el encargado de emitir dicho partido, a las 20:00 en horario peninsular. Si lo prefieres, podrás seguirlo también en la retransmisión en directo a través de OKDIARIO, donde te mantendremos informado del minuto a minuto y de todos los goles, jugadas y polémicas.

Récord de Cristiano

Portugal necesita la victoria o al menos el empate para lograr el pase a los octavos de final de Rusia. Una vez más se aferrará a su delantero, Cristiano Ronaldo, hasta ahora líder indiscutible del combinado luso.

El de Rusia está siendo el cuarto Mundial para Cristiano Ronaldo. Sólo con los goles que hizo ante España (tres) le bastó para empatar su registro goleador en todos los torneos de esta índole que había jugado. El delantero marcó un gol en cada cita -Alemania, Sudáfrica y Brasil-. En Rusia ya lleva cuatro y está dispuesto a llegar muy lejos. De momento, el siguiente paso es alcanzar los octavos de final y si puede ser como Pichichi, mucho mejor.