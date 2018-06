Andrés Iniesta podría descansar ante Marruecos en el partido del Mundial de Rusia 2018. España todavía no está clasificada, por lo que Hierro no hará revoluciones

Fernando Hierro apostará por un once de garantías ante Marruecos. La alineación de España para el último partido de la fase de grupos no será muy diferente a la vista ante Portugal e Irán. El combinado nacional todavía no tiene el billete para los octavos de final, por lo que los experimentos serán mínimas. De hecho, la única duda del seleccionador podría ser la titularidad de un Andrés Iniesta que ha disputado los dos primeros partidos del Mundial.

En la portería no hay debate. De Gea seguirá defendiendo el arco de España. A pesar de las dudas generadas tras su fallo ante Portugal, Hierro seguirá confiando en el meta del Manchester United. La defensa tampoco sufrirá modificaciones. Dani Carvajal, totalmente recuperado, ocupará el flanco derecho, mientras que Jordi Alba estará en la banda izquierda. En el centro actuarán Sergio Ramos y Gerard Piqué.

Es en la media donde más modificaciones podríamos encontrar. Sergio Busquets parece que tiene el puesto asegurado pese a estar apercibido, pero sus compañeros en el centro del campo sí podría variar. Koke podría volver al once titular tras ser suplente frente a Irán, mientras que Iniesta tiene casi todas las papeletas para descansar. Por delante, en la creación, Isco, el mejor jugador de la selección hasta el momento, no se lo perderá. Silva también apunta al once, aunque podría descansar, mientras que Asensio o Saúl tienen opciones de partir de inicio. El que cuenta con menos posibilidades es Lucas Vázquez.

En la punta estará un Diego Costa que lleva tres goles en dos partidos. El delantero del Atlético está a un gran nivel. En el banquillo, Iago Aspas y Rodrigo esperarán su oportunidad.