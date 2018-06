Todas las decisiones buenas tomadas gracias al VAR en Mundial

La tecnología ha tenido una gran incidencia en este edición mundialista Seis de los 12 penaltis señalados hasta la fecha, fueron gracias a él

El Video Assistant Referee, lo que se conoce en cada casa ya como el VAR, está siendo uno de los grandes protagonistas en este Mundial 2018 de Rusia. La máxima competición de selecciones está sirviendo para exponer al mundo la funcionalidad de la tecnología en el fútbol y está causando una grata sensación en cada rincón del globo terráqueo.

El VAR está siendo importante en cada encuentro de fase de grupos que llevamos hasta la fecha, y apenas se ha superado la mitad de dicha etapa en este Mundial 2018 de Rusia. La tecnología está entrando en acción en cada acción polémica, en cada caída en el área, rifirrafe o fuera de juego. Está siendo el tercer ojo de los colegiados, ¡y qué tercer ojo!

Tuvimos que esperar al Francia–Australia, del Grupo C, para asistir a la primera utilización del VAR en esta edición mundialista. Fue el uruguayo Andrés Cunha el que rompió esa veda para aclarar una caída de Antoine Griezmann en el área australiana. Tras visualizar la jugada en pantalla no lo dudó, primer penalti asistido por el VAR para los galos. De hecho, en este mismo partido, la tecnología también respondió con el segundo gol francés, de Pogba, que determinaba que el balón habría sobrepasado la línea de gol ya que el reloj del árbitro vibró.

Ese fue el primero. Abrió un camino para que en los encuentros restantes se divisara con otro prisma al VAR. Tras 26 encuentros, la tecnología ha tenido incidencia en muchos de los encuentros. De hecho, hasta la fecha, han sido 12 los penaltis que se han señalado, casi una pena máxima por cada dos partidos disputados. La cifra queda aún más destacada ya que sin el VAR, habrían sido solo seis. La mitad de los penaltis señalados han tenido la necesidad de la tecnología para llevarlos a cabo.

Pero el VAR no solo se limita a las acciones dentro del área. Hemos podido ver también revisadas acciones puntuales, como el manotazo de Prijovic sobre un costarricense que se saldó con amarilla (pudo ser roja) en el Serbia–Costa Rica. O el error que cometió el emiratí Abdulla Mohammed en el Francia–Perú al enseñar la amarilla a Flores por una falta a Pogba. El lateral no fue el autor de la infracción y fue la tecnología la que indicó al colegiado que Aquino era el responsable de acción.

Es cierto que el VAR está incidiendo también en la duración de los partidos. Se están alargando con bastante frecuencia a los cinco, seis y hasta siete minutos. Cada vez que un árbitro da uso a la tecnología para el encuentro y acude a la televisión que le permite ver repetida la acción a revisar. En torno a uno o dos minutos se están añadiendo al descuento de cada envite cada vez que se usa.

El Brasil–Costa Rica, punto de inflexión

Sin lugar a dudas, el momento más determinante del VAR fue durante el Brasil–Costa Rica de ayer. El encuentro transcurría con normalidad con el 0-0 en el marcador. Fue con ese resultado cuando Neymar caía en el área tras un contacto con Giancarlo González en el área. El colegiado, el holandés Bjorn Kuipers no dudaba, señalaba la pena máxima en favor de la canarinha. Pero la acción fue revisada por el VAR, el arbitro vio repetida la acción y determinó que no había nada, que no era penalti. Rectificaba. Era la primera vez que se corregía una decisión de tal importancia.

De hecho, la selección brasileña ha sido la única que se ha quejado con vehemencia por las decisiones con el VAR. Tras el 1-1 ante Suiza, la Confederación Brasileña emitió una queja formal ante la FIFA por lo que determinó una mala práxis del VAR, no siendo usado en situaciones que así lo requerían. No tuvo consecuencias.

Pese a los detractores, son muchas las voces que han visto muy positiva la implantación del VAR en este Mundial 2018 de Rusia. Su utilización evidencia la cantidad de acciones en las que el colegiado duda y que, gracias a la tecnología, resuelve sin ningún tipo de duda ni polémica –en casi todos los casos–. Bendito VAR.