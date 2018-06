Última hora Fútbol: el Mundial 2018 de Rusia y mercado de fichajes en directo de ayer sábado

¡Termina el último partido y aquí nos despedimos, no sin antes recordarte que mañana tienes otra cita con nosotros! ¡Mañana más y mejor!Mundial 2018. ¡FINAAAAAL! Croacia 2-0 Nigeria. Los goles de Etebo en propia meta y de Luka Modric desde los once metros dejan a la selección ajedrezada liderando su grupo después del empate entre Argentina e Islandia. Mundial 2018. ¡GOOOOOL DE CROACIA! ¡GOOOOL DE LUKA MODRIC DE PENALTI! Croacia 2-0 Nigeria. Liga 1|2|3. ¡¡¡FINAAAAL!!! Valladolid 1-1 Numancia. El conjunto pucelano asciende a Primera División.Liga 1|2|3. ¡GOOOOOL DEL Valladolid! ¡GOOOL DE MATA! Valladolid 1-1 Numancia, minuto 94.Liga 1|2|3. ¡GOOOOOL DEL NUMANCIA! ¡GOOOL DE MANU DEL MORAL! Valladolid 0-1 Numancia, minuto 87.

Mundial 2018. ¡Arranca la segunda mitad en Rusia! Croacia 1-0 NigeriaMundial 2018. ¡¡Descanso!! Croacia 1-0 NigeriaLiga 1|2|3. ¡Arranca la segunda mitad en el José Zorrilla! Valladolid 0-0 Numancia.Mundial 2018. ¡GOOOOOL DE CROACIA! ¡GOOOL DE ETEBO EN PROPIA META! Croacia 1-0 NigeriaLiga 1|2|3. El Valladolid y Numancia se van al descanso 0-0. Vencen los pucelanos por 3-0 en el global de la final del play off de ascenso a Primera. 45 minutos le restan a los sérianos para remontar.

Mundial 2018. ¡¡Arranca el Croacia - Nigeria que pone fin a esta apasionante jornada del sábado!!Rumor Liverpool. Después de las cantadas de Karius en la final de la Champions League frente al Real Madrid, el Liverpool busca un nuevo portero. Según informa SportItalia, Thomas Strakosha, guardameta de la Lazio, es el elegido por el conjunto del Merseyside. Rumor Barcelona. Aleix Vidal saldrá del Barça este verano y novias no le faltan al futbolista. Según La Gazzetta del Sport, el Inter estaría intentando conseguir su cesión. Las negociaciones acaban de comenzar y en los próximos días se seguirá avanzando en las conversacionesMundial 2018. ¡FINAAAAAL! Perú 0-1 Dinamarca. Los daneses se llevan la victoria gracias al solitario gol de Poulsen. Mundial 2018. ¡GOOOOOOOOL DE POULSEN!¡GOOOOOOL DE DINAMARCA! 1-0 gana a Perú.

Mundial 2018. ¡CHRISTIAN CUEVA MANDA EL PENALTI A LAS NUBES! Sige empate el Perú - Dinamarca. Mundial 2018. ¡EL VAR VUELVE A HACER ACTO DE PRENSENCIA! Penalti a favor de Perú. Mundial 2018. ¡COMIENZA EL PARTIDO! Perú vuelve a jugar un Mundial 36 años después, Dinamarca quiere dar un paso más. Puedes seguirlo en directo aquí. Mundial 2018. También os contamos el once de Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Sisto, Eriksen, Poulsen; Jorgensen.Mundial 2018. Perú volverá a jugar un partido del Mundial 36 años después. Este es su once: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Yotún, Tapia; Flores, Cueva, Carrillo; Farfán. Paolo Guerrero comenzará el partido en el banquillo.

Rumor Milan: Según Il Corriere dello Sport, el Milan podría unirse a la lista de pretendientes por Higuaín. Además, se especula con un posible trueque que acabaría con Donnarumma en Turín y el delantero en Milán.Mundial 2018. Se acabó el Argentina 1-1 Islandia. Llegó el primer batacazo del Mundial. La albiceleste no pudo ante una selección debutante y Messi falló un penalti. Mundial 2018. ¡FALLA MESSI UN PENALTI! El meta Halldorsson despejó el lanzamiento del capitán de la albiceleste. ARGETINA 1-1 ISLANDIARumor Juventus: Vrsaljko puede acabar en Italia. Allegri está sondeando el mercado en busca de un lateral derecho y según informa 'Todomercado', habría puesto sus ojos en el jugador del Atlético de Madrid, que también es seguido de cerca por el Nápoles e Inter.Fichajes Real Madrid: En Inglaterra aseguran que David de Gea ya habría cerrado su renovación con el Manchester United por cinco temporadas más.

El seleccionador alemán, Joachim Löw, ha asegurado que volver a ganar 7-1 en este Mundial de Rusia 2018 "es muy poco probable", después de conseguir ese histórico resultado en 2014 ante Brasil en las semifinales, torneo en el que ganó su cuarta Copa del Mundo, aunque señaló que ganar dos títulos mundialistas consecutivos es "dificilísimo".Mundial 2018. ¡GOOOL DE ISLANDIA! Empata Finnbogasson. Poco ha durado la alegría al equipo argentino. Argentina 1-1 Islandia. Mundial 2018. ¡GOOOL DE ARGENTINA! Agüero adelanta a Argentina con buen gol tras un movimiento magistral dentro del área. Argentina 1-0 Islandia. Mundial 2018. ¡ARRANCA EL PARTIDO! La Argentina de Messi debuta en el Mundial. Síguelo aquí en directo. Mundial 2018: Todo el mundo habla del VAR, que hoy se ha estrenado en el partido de Francia. Pero, ¿sabes cómo y cuando se usa? Aquí te lo explicamos.

Mundial 2018: También conocemos la alineación de Islandia: Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson; Gunnarson, Hallfredsson; Bjarnasson, G. Sigurdsson, Gudmunsson; y FinnbogasonYa tenemos once confirmado de Argentina. Es el siguiente: Caballero; Salvio, Rojo, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Di María, Meza, Messi; y Agüero. A las 15:00 debuta contra Islandia y lo puedes seguir en OKDIARIO. Mundial 2018. ¡FINAL DEL PARTIDO! Francia suma sus tres primeros puntos en el Mundial tras ganar a Australia por 2-1. No fue un partido brillante para los galos. El partido es histórico por la aplicación de la tecnología. El VAR pitó un penalti sobre Griezmann y la tecnología de línea de gol validó un gol de Pogba, que fue decisivo. Mundial 2018. ¡GOL DE FRANCIA! ¡GOL DE POGBA! Al equipo galo le vuelve a salvar al tecnología. El disparo del centrocampista tocó en el larguero y el colegiado ni siquiera necesitó del ojo de halcón, que después demostró que el tanto sí que había sido legal. FRANCIA 2-1 AUSTRALIAMundial 2018. ¡GOL DE AUSTRALIA! ¡GOL DE JEDINAK! El capitán australiano empata el partido después de un penalti de Umtiti por tocar el balón con la mano dentro del área. FRANCIA 1-1 AUSTRALIA

Mundial 2018. ¡Ya está aquí el VAR! Primera vez que se aplica en este Mundial de Rusia y además con éxito. Griezmann fue zancadilleado dentro del área y el colegiado, después de acudir a la televisión, ha señalado la pena máxima que ha transformado Griezmann. FRANCIA 1-0 AUSTRALIA. Mundial 2018. Llegamos al descanso en el Francia- Australia. No puede de momento la selección de Deschamps con el ordenado combinado australiano. FRANCIA 0-0 AUSTRALIA. Mundial 2018. CONFIDENCIAL OKDIARIO. El vestuario de la selección española reconoce la importancia de Cristiano Ronaldo en el resultado final ante Portugal. Saben que no es lo habitual y no se repetirá con normalidad. Superan el mal trago tras el despido de Lopetegui y el duro duelo ante los lusos. Aquí tienes más detalles. Mundial 2018: ¡ARRANCA EL FRANCIA - AUSTRALIA! Los franceses buscan su primer victoria en Rusia. Puedes seguirlo en directo aquí. El estreno de la selección española de fútbol ante Portugal en el Mundial de Rusia fue seguido por 10.402.000 espectadores en Telecinco, lo que supone un 68% de cuota de pantalla. El debut de 'la Roja' en la cita mundialista, en la que Fernando Hierro se estrenaba como seleccionador, terminó en empate. Un 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo amargó el partido a los españoles, que anotaron por mediación de Diego Costa, con un doblete, y Nacho.

Fichaje Real Madrid: Rodrygo ya luce la camiseta del Real Madrid. El fichaje del extremo se hizo oficial el viernes y el futbolista se ha fotografiado con la elástica madridista junto a familiares y Juni Calafat, el jefe de fútbol internacional del Real Madrid y clave en la contratación.¿Quiénes son los jugadores a seguir hoy en el Mundial 2018? Esta es nuestra recomendación. Sergio Agüero, Antoine Griezmann, Paolo Guerrero y Luka Modric son los futbolistas a los que hay que poner el foco. Ellos necesitan, quieren y deben destacar para sus selecciones en los partidos que les abren camino en la cita. ¿Acertaremos?Mundial 2018: También conocemos el once de Australia. Ryan; Ridson, Milligan, Sainsbury, Behich; Jedinak, Mooy, Rogic; Leckie, Kruse y Nabbout. Destaca la suplencia de Cahill en el ataque.Mundial 2018: Ya hay alineación de Francia para su debut. Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas; Kanté, Tolisso, Pogba; Dembélé, Mbappé y Griezmann¡Buenos días! Arrancamos este sábado 16 de junio, un día apasionante para todos los aficionados la mundo del fútbol con ¡4 partidos del Mundial de Rusia 2018! Os recordamos el menú de partidos de hoy: Francia - Australia, Argentina - Islandia, Perú - Dinamarca y Croacia - Nigeria. Cuatro partidazos que harán las delicias de todos los espectadores.

Además, el Real Valladolid es claro favorito para convertirse hoy en el tercer equipo que firma esta temporada su ascenso a LaLiga Santander, ya que juega en casa frente al Numancia con el jugoso botín de tres goles que sacó en Los Pajaritos.

También estaremos muy atentos al día después del empate de España contra Portugal. La Roja dejó buenas sensaciones en su debut en el Mundial después de toparse contra un Cristiano que hizo mucho daño a los de Hierro con un hat-trick.

No perderemos ojo al mercado de fichajes. Muchos nombres propios a la palestra. El Real Madrid anunció ayer el fichaje del brasileño Rodrygo y el Barcelona aún no se ha repuesto de las calabazas que le ha dado Griezmann anunciando que se queda en el Atlético de Madrid.