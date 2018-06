Sigue en directo el partido de la Selección de Francia de hoy en el Mundial de Rusia 2018 frente a Australia

¡FINAL! Venció Francia en su primera toma de contacto con este Mundial 2018 de Rusia. Los goles de Griezmann, de penalti, y Pobga, tras una carambola, dan los tres primeros puntos a los galos. Australia logró empatar el partido de penalti con un gol de Jedinak, tras manos claras de Umtiti.Minuto 90. Se cumple el tiempo establecido y el colegiado añade cinco minutos de descuento. Es el tiempo que tiene Australia para buscar el empate.Minuto 87. Ve la amarilla Behich tras arrollar a Fekir cuando se marchaba de él con claridad. Es una falta peligrosa para Francia.Minuto 85. Se marcha Kruse por parte de Australia en el que es el último cambio de Bert van Marwijk. Entra al campo Arzani, jugador más joven de este Mundial 2018 de Rusia.Minuto 81. ¡GOOOOOOL DE FRANCIA! ¡Gol de Pogba! Gran combinación de los galos que acaba con un disparo del centrocampista, que desvió levemente un defensor australiano. El balón golpeó en el larguero y entró lo justo para que el colegiado dictaminara gol tras visualizar en su reloj que el esférico superó la línea de gol. 2-1.Minuto 78. No tuvo nada que ver la tarjeta amarilla, el cambio estaba previsto. Se va Tolisso y entra Matuidi, no mueve el esquema Deschamps, que necesita hacer un gol para sumar los tres puntos ante Australia.

Minuto 77. Ve la tarjeta amarilla Tolisso, que derribó a Juric. Era clara. Está Francia algo despistada en estos minutos tras los cambios. Sigue el 1-1.Minuto 71. Otro cambio por parte de Australia. Se va Rogic y entra en su lugar Irvine. Minuto 70. ¡Ojo al cambio de Didier Deschamps! Se marcha Griezmann, que no estaba haciendo un gran encuentro, y mete en el campo a Giroud. También salió Dembélé, que tampoco lució mucho, y entra Fekir. Minuto 64. Primer cambio por parte de Australia. Se marcha Nabbout y entra Juric. Delantero por delantero. Refresca la punta de ataque el seleccionador Bert van Marwijk. Minuto 62. ¡GOOOOOOL DE JEDINAK! ¡Gol de Australia! Otro lanzamiento de penalti y otro gran lanzamiento. Jedinak engañó a Lloris y disparó con tranquilidad para igualar el partido. 1-1 en el marcador.

Minuto 61. ¡Y ahora penalti para Australia! No dudó esta vez el árbitro, que vio las manos claras de Umtiti en el área de Lloris. Horrible el central del Barcelona.Minuto 58. ¡GOOOOOOOL DE FRANCIA! Griezmann forzó la pena máxima y él mismo lo ejecutó. Excepcional lanzamiento del delantero del Atlético de Madrid. Disparo potente y pegado al poste izquierdo de Ryan, que hizo la estatua. Minuto 56. ¡Penalti para Francia! El colegiado tuvo que recurrir al VAR para determinar pena máxima para los galos. Griezmann cayó en el área tras una entrada de Risdon, que vio la amarilla. De primeras no pitó nada el árbitro, que cambió de idea tras la visualización de la acción.Minuto 52. No termina de encontrar el camino la selección francesa. Dominan los galos el juego pero no crean problemas a Ryan, espectador de lujo. Los australianos siguen a la espera de una contra que dé el susto. Minuto 46. Ya rueda el balón. 45 minutos para hacer un gol que dé los primeros tres puntos a Francia o Australia.

Ya saltan los jugadores al césped del Kazan Arena. No se esperan cambios en este arranque del segundo tiempo.Descanso en el Kazan Arena. Se mantiene el 0-0 en el marcador tras los primeros 45 minutos. Francia dominó en esta primera parte pero no gozó de ocasiones clarividentes para adelantarse en el marcador. De hecho, Australia tuvo la más clara con un cabezazo errático de Tolisso, que casi mete el balón en propia.Minuto 45. ¡Leckie! Lo intentó Australia, que se asoma con sigilo por el área de Hugo Lloris. Su disparo, dentro del área, pasó un par de metros alejado de la escuadra del meta francés. Minuto 44. Está teniendo un papel muy destacado Sainsbury en la zaga australiana. En cada internada de Francia, y sobre todo de Griezmann, aparece el central para frenar a los galos.Minuto 38. Asume mucho más el protagonismo Francia en estos últimos compases del primer tiempo. La toca mucho el conjunto galo, aunque no termina de desarmar el entramado defensivo de Australia. Falta ver un mayor peso de los tres franceses de arriba.

Minuto 33. ¡Luuuuuucas! El defensor del Atlético de Madrid lo intentó dentro del área. Le pegó mordida y el balón acabó en saque de esquina tras abortar el peligro el cuadro australiano. Minuto 24. Tiene personalidad Australia, que tutea a Francia con la posesión. A los galos no les importa ceder el balón al rival, el potencial de Griezmann, Mbappé y Dembélé a la contra supone un problema para cualquier selección. Minuto 17. ¡Hugo Llooooooooris! El guardameta galo para un cabezazo de Tolisso, que se envenenó hacia su propia portería. Mano decisiva del portero francés en la primera gran ocasión de Australia.Minuto 13. Primera amarilla del partido. La ve Beckie tras una fea entrada sobre Lucas Hernández cuando corría la banda.Minuto 6. ¡De nuevo Pogba! La agarró en la frontal y disparó con potencia, algo centrada. De nuevo Ryan atrapa sin dificultades.

Minuto 5. ¡Pogba! Libre directo que aprovecha el combinado francés para sumar otra ocasión. El centrocampista superó la barrera pero Ryan atrapó sin problemas el flojo disparo del 6 galo. Minuto 2. ¡Tuvo la primera Mbappé! La movilidad francesa se hace notar. El jugador del PSG apareció por la derecha y probó a Ryan con un disparo potente. Minuto 1. ¡Arrancó el partido Kazan Arena! Ya rueda el balón con el dominio de Francia. En el conjunto australiano sorprende la ausencia en el once de Tim Cahill. A sus 38 años, parte desde el banquillo el veterano capitán que afronta su cuarta Copa del Mundo en Rusia. Todos muy atentos al debut de Francia. Se estrena Griezmann en este Mundial 2018 tras anunciar que se queda en el Atlético de Madrid. Estarán todos los focos centrados en él pese a tener a su lado a otras estrellas como Pogba o Mbappé.

Ojo al once de Australia: Ryan; Milligan, Behich, Risdon, Sainsbury; Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie; Kruse y Nabbout. Tampoco se guarda nada el conjunto de Bert van Marwijk. ¡Ya tenemos las alineaciones del Francia - Australia! Los galos salen con Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Pogba, Tolisso, Kanté; Griezmann, Mbappé y Dembélé. Sale con todo el combinado de Didier Deschamps para este primer partido del Grupo C del Mundial 2018 de Rusia. ¡¡Buenos días!! Bienvenidos al directo del Francia - Australia. Este partido dará el pistoletazo de salida al grupo C del Mundial 2018 que se disputa en Rusia. La selección gala tratará de arrancar la Copa del Mundo con victoria y demostrar por qué son uno de los equipos favoritos para llevarse el trofeo al final del torneo.

El combinado francés, que ejercerá como local, llega al Mundial 2018 de Rusia después de haber acabado como subcampeón en la Eurocopa que celebraron en su país en 2016. Allí cayeron ante Portugal en la final, pero demostraron que son un combinado con gran presente y futuro y que podrán pelear por el Mundial.

Los de Didier Deschamps llegan liderados por futbolistas como Lloris, Pogba, Varane, Mbappé o Griezmann. El futbolista del Atlético de Madrid prometió anunciar su futuro antes de que Francia se estrenase en la Copa del Mundo y cumplió, por lo que, fuera distracciones, quiere mostrar su mejor nivel en el Mundial 2018.

Delante tendrán a Australia, que en juego quiere parecerse al Atlético de Madrid. Van Marwijk, seleccionador australiano, clasificó a Arabia Saudí para el Mundial 2018 pero finalmente acudió a la Copa del Mundo dirigiendo a Australia. La idea del técnico holandés es la de un equipo compacto que no ceda en defensa y una parcela ofensiva que aproveche los contragolpes y los balones en largo.