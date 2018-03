Mbappé saca la cara por Emery

Kylian Mbappé habló tras la victoria del PSG ante el Metz por 5-0, partido en el que el francés hizo un gol. El jugador salió tras el encuentro al paso de las críticas que ha recibido Unai Emery tras la eliminación en Champions League, a manos del Real Madrid. El joven talento quiso mostrar su apoyo al técnico vasco al que define como “un entrenador muy bueno“.

En los últimos días, tras el bochornoso partido que realizaron los parisinos en el Parque de los Príncipes, Emery ha sido puesto bajo el foco de los aficionados y de la directiva. Pese a que Al-Khelaifi quiso salir al paso señalando que era pronto para tomar decisiones drásticas, lo cierto es que ya ha abierto un casting para el relevo en el banquillo.

Sin embargo, Mbappé ha querido salir en defensa de su entrenador. A sabiendas de que el papel mostrado en la Liga de Campeones no ha estado a la altura de las espectativas, ha querido exculpar al entrenador y cargarlo a las espaldas de toda la plantilla: “Pienso que el entrenador no es el único responsable. Si eligen silbar al entrenador, nos silban a todos. No fue Unai Emery quien perdió, fue el PSG. No soy yo quien decide si sigue, no estoy a cargo.Pero es verdad que me llevo muy bien con el entrenador, es un entrenador muy bueno. Ahora no soy yo quien decide, hay una dirección y es su trabajo. Mi trabajo es simplemente estar en el campo”.

El jugador, además se rindió a los hombres de Zinedine Zidae: “Estamos decepcionados. Este trago es difícil, pero debemos pasar página. Seguimos con tres títulos en juego. Nosotros tenemos grandes jugadores, pero el Real Madrid marca la diferencia entre los grandes jugadores y los auténticos campeones. Eso es todo. La afición no está feliz”.