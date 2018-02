Luis Enrique prepara su desembarcado en Londres… ¡y con el cuerpo técnico del Celta!

La principal duda es en qué momento Antonio Conte dejará el banquillo del Chelsea. El técnico italiano parece tener los días contados en el club inglés tras los resultados obtenidos. Los blues han encajado dos derrotas consecutivas y su cuarta plaza a 19 puntos del líder no está precisamente entre las pretensiones del club.

En las quinielas de su posible sustituto continúa en primera posición Luis Enrique, que vive un año sabático tras dejar al Barcelona el pasado verano. El técnico asturiano quiere desembarcar en el Chelsea tras su paso por la Serie A y la Liga y no oculta su deseo de probar suerte en la Premier. Pero el español no tiene prisa. Según señala The Telegraph, Luis Enrique prefiere hacer las cosas a su ritmo.

No quiere instalarse en el banquillo con la temporada en una fase crucial – eliminatoria de Champions ante el Barcelona– sino coger las riendas del equipo el próximo verano para empezar las cosas como él quiere. El citado diario apunta que Luis Enrique no pretende aterrizar solo en la capital londinense, sino que quiere ir acompañado por su cuerpo técnico y en estos momentos sus hombres de confianza no podrían iniciar su andadura en Inglaterra por estar comprometidos con el Celta .

Luis Enrique pretende emprender su aventura británica junto a Juan Carlos Unzúe, que ahora es gerente del Celta, el entrenador asistente Robert Moreno, el preparador físico Rafel Pol y el psicólogo Joaquín Valdés. Si bien la incorporación de Unzúe se antoja más complicada porque es poco probable que éste deje su cargo.

Parece que Abramovich no tiene pensado destituir a Conte antes de que acabe el presente curso, pero si lo hiciera tal vez recurriría a Guus Hidink para que asuma el puesto provisional, mientras esperan la llegada en verano de Luis Enrique.