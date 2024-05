La prensa argentina retrata a Puente: «Histriónico», líder en «encontronazos», «incontinente verbal»…

Los periódicos más destacados de Argentina, de variada línea editorial, han coincidido en describir al socialista Óscar Puente, en quien han reparado tras haber insultado al presidente argentino Javier Milei y haber provocado una crisis diplomática sin precedentes entre España y el país iberoamericano. «Histriónico», líder en provocar «encontronazos» o persistente en su «incontinencia verbal» son algunas de las descripciones que la prensa argentina ha publicado en las últimas horas para acercar a sus lectores la figura de este hombre fuerte de Pedro Sánchez. El presidente español también sale mal parado en las informaciones por negarse a censurar las palabras de su ministro y, por tanto, convertir el ataque de Puente contra Milei en un exceso compartido por el Gobierno español.

Es de destacar que esos calificativos no figuran en editoriales de esos periódicos. Es decir, no han sido utilizados en los artículos con los que cada medio expresa su opinión particular. Donde aparecen es en informaciones, en noticias dedicadas estrictamente a describir a Puente ante sus lectores y a explicar quién es el autor de los insultos: insinuó que el presidente democráticamente elegido por los argentinos se droga con «no sé qué sustancias».

El diario argentino La Voz habla del «inesperado y grave cuestionamiento al presidente Javier Milei» y destaca, en tono notoriamente crítico, que, lejos de ser reprendido por el Gobierno de Sánchez ni de haberse disculpado éste, el Ejecutivo español se ha despachado el asunto con «un escueto comunicado de seis líneas» emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores bajo las órdenes de Moncloa.

Relevante es una de las ilustraciones que incorpora el texto informativo de La Voz sobre Puente: para dejar constancia de la ola de quejas expresadas por los ciudadanos contra la ofensa lanzada por Puente, este periódico argentino reproduce un mensaje de la red social X en el que, junto a una fotografía del ministro español, aparece el siguiente texto: «Habló de putas la tacones, siendo el PSOE el partido la coca» (sic).

La imagen internacional del Gobierno de Sánchez sale de nuevo trasquilada con este episodio, paradójicamente al mismo tiempo que la coalición socialcomunista en el poder, con el presidente al frente, abonan la tesis de que se debe controlar a la prensa libre en España para erradicar las noticias que no son del gusto del poder y que éste califica de «bulos» y de «fango».

El emblemático diario argentino Clarín, por su parte, informa que Óscar Puente «es conocido en la política española por sus ocurrencias provocadoras» y por su «oratoria histriónica». Tras referirse al ministro de Transportes como «el ocurrente Óscar Puente», en su información de este sábado subrayaba que Pedro Sánchez «sigue sin condenar las desafortunadas consideraciones de su ministro sobre el presidente argentino».

El periódico La Nación dedica un artículo a relatar nutridos ejemplos de las polémicas desatadas por las provocaciones verbales de Óscar Puente. «Ya había protagonizado encontronazos por sus dichos, incluso con aliados o integrantes de su propio partido», destaca este diario.

El diario argentino El Día titula «Escándalo en España» en una de las noticias con las que da cuenta de la crisis diplomática desatada por el Gobierno de Sánchez con Argentina. «La incontinencia verbal de Óscar Puente parece no tener fronteras», dice la información de El Día, que define los insultos del ministro socialista al presidente argentino como su «último exabrupto» hasta la fecha.