En peligro Mundial

Hay una serie de jugadores españoles que ven como a medida que se acerca la cita mundialista en Rusia sus opciones de estar en ella van menguando considerablemente. Kepa, Vitolo, Thiago, Isco o Asensio, entre otros, casi seguros hace no tanto, ahora observan como tienen opciones de poder ver el gran evento futbolístico del año desde sus lugares de vacaciones.

Julen Lopetegui tiene 18 de los 23 jugadores prácticamente claros. De Gea, Reina, Sergio Ramos, Piqué, Nacho, Azpilicueta, Odriozola, Jordi Alba, Carvajal, Sergi Roberto, Busquets, Iniesta, Koke, Silva, Illarramendi, Saúl, Iago Aspas y Morata, salvo contratiempo de última hora, estarán en el Mundial si mantienen el nivel mostrado hasta la fecha. Por lo tanto, sólo quedarían cinco plazas libres que deberán pelear futbolistas de mucho peso.

Kepa y Thiago tienen en serias dudas su participación por culpa de las lesiones, aunque el portero vasco cuenta con muchas más opciones de ir que el centrocampista del Bayern de Munich. Arrizabalaga sufre una dolencia en el pie de la que se debería recuperar en las próximas semanas, si consigue evitar el quirófano. Tras haber renovado con el Athletic y no yendo al Madrid, lo normal es que una vez que esté sano vuelva a ser el dueño de la meta de San Mamés, lo que le daría el pasaporte a Rusia. No obstante, Asenjo y Sergio Rico no se lo están poniendo fácil a Julen.

Más complicado lo tiene Thiago. Las malditas lesiones -las mismas que le han lastrado en los últimos años- le pueden dejar en casa. La última es una dolencia muscular que se produjo en el mes de noviembre y que le tendrá varios meses de baja. No lo tiene nada fácil por la inactividad y la feroz competencia que sufre en la media.

Subir el nivel

Tras los lesionados, aparecen los jugadores que han bajado su rendimiento. En esta lista, de forma sorpresiva, se ha colado el nombre de Isco. Pocos podrían imaginar que el de Arroyo de la Miel pudiese ser duda en estos momentos tras ver su exhibición ante Italia en el Bernabéu para sacar el billete al Mundial. Lo normal es que esté, pero la reaparición de la BBC y su bajada de forma le pueden dejar sin minutos en los meses más decisivos poniendo en riesgo su convocatoria.

En una situación parecida está Diego Costa. El hispano-brasileño ha estado más de seis meses parado y ahora cuando vuelve a jugar con el Atlético de Madrid está demostrando que tiene el olfato goleador intacto, pero las lesiones le están haciendo parar más de lo deseado. A todo esto se le suma el espectacular momento de un Mariano Díaz que no para de hacer goles para llamar la atención de Lopetegui.

Más complicado lo tienen Marco Asensio y Vitolo. El madridista comenzó como un tiro la temporada, pero su rendimiento ha caído en picado. El curso arrancaba y el mallorquín era el ídolo del madridismo y el presente y futuro de España jugando como titular ante Italia, pero ahora se tiene que conformar con ver a su equipo desde el banquillo. No ha dado la talla con los de Zidane en la Copa del Rey y cuando juega de suplente se le ve falto de confianza. Tiene que mejorar para poder estar entre los elegidos.

A Vitolo le pasa algo parecido. La primera mitad de la temporada la jugó con Las Palmas, donde las lesiones y su mal rendimiento no le permitieron lucir. Ahora, le está costando más de lo esperado en el Atlético. Por ejemplo, ante el Sevilla en la vuelta de Copa no jugó ni un solo minuto.

Desde Italia Suso y Luis Alberto también miran de reojo al mes de mayo con la ilusión de que su nombre suene en el momento en el que Lopetegui desvele la lista. El mediocentro del Milan tiene muchas más posibilidades que el jugador de la Lazio, que sí estuvo en la última convocatoria.

Otros futbolistas que han jugado la fase de clasificación como Bartra, Nolito, Deulofeu, Lucas Vázquez e Íñigo Martínez lo tienen casi imposible. La competencia y sus momentos en los clubes les dejan con pocas opciones.