Abidal desvela su sufrimiento durante el cáncer: “¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así”

Eric Abidal ha desvelado en el reportaje Ma part d’ombre, emitido por Canal+ Francia, el sufrimiento que padeció en 2011 al sufrir un cáncer de hígado: “Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que que debía operarme de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie“.

El defensa francés también desveló la reacción que tuvieron algunos de sus compañeros, como por ejemplo Leo Messi, cuando mandó un vídeo en medio de su enfermedad al vestuario. “Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía ‘chicos, ánimos’ pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos”.

Abidal también desveló como fue el emocionante momento en el que su amigo Herry cogió un avión desde New York para ir a visitarle. “Cuando vi a Titi lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme”, aseguró.