Xavi: “En Qatar no hay democracia pero la gente es feliz y llevan fotos de la familia real en el coche”

El futbolista Xavi Hernández viene últimamente posicionándose con el separatismo catalán públicamente cada vez que tiene oportunidad, lo que le está llevando a protagonizar estrafalarias escenas. En una entrevista que este sábado publica La Vanguardia, el hoy fubtolista en la dictadura qatarí y a sueldo del régimen argumenta Xavi que “es cierto que -en Qatar- no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, les dan un sueldo por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos…”.

“Mi país no es Qatar” asegura Xavi, residente allí desde que en 2015 se incorporara al club Al-Sadd. En esta entrevista Xavi descarta regresar a España porque en Qatar “mi familia está muy a gusto. El príncipe quiere que me dedique a entrenar allí y lo haré. Primero a algún club y después, si todo va bien, de asistente en la selección y después quizás seleccionador”.

Qatar es el país más rico del mundo, pero el estado de semiesclavitud en que se encuentra allí el sector de la construcción siempre ha sido una de las principales máculas en su régimen, estando denunciada esta situación por Amnistía Internacional, por ejemplo. En este sentido, sostiene Xavi que “están mejorando mucho las cosas. Yo mismo se lo dije y saben que no lo han hecho bien. Que conste que no hablo por hablar. Formo parte de una oenegé que hace actividades con trabajadores nepalíes, indonesios… Está cambiando todo mucho. No sólo lo hacen por imagen, lo hacen convencidos”.

El futbolista vuelve a manifestarse favorable a un referéndum de separación para Cataluña, algo ilegal según el ordenamiento constitucional español, y desde la dictadura qatarí no deja de dar lecciones de democracia. “Que en un país democrático haya presos políticos me parece muy fuerte. Hay un déficit democrático del Gobierno -español-” sostiene quien votase por correo para las elecciones autonómicas del pasado 21D vestido de amarillo como homenaje a los golpistas encarcelados.