Jacques Villeneuve, campeón del Mundial de Fórmula 1 en 1997, está dando mucho que hablar por algo que nada tiene que ver con el autmovilismo. El ex piloto canadiense vivió una situación insólita en el aeropuerto de Malpensa, en Italia, pues se quedó atrapado en el baño y tuvo que recurrir a medidas extremas para salir. Según su propio relato, al darse cuenta de que la puerta no se abría, intentó forzarla sin éxito, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica.

Desesperado por la situación y sin recibir ayuda inmediata, Jacques Villeneuve optó por derribar la puerta del baño. Con la fuerza que lo caracterizaba en las pistas, logró abrirse paso a la fuerza. Sin embargo, lo que parecía ser una solución rápida terminó convirtiéndose en un problema aún mayor, pues la curiosa fuga todavía no había terminado… Justo en el momento en que logró abrir la puerta, el techo del baño cedió y cayó sobre él, aumentando el caos de la escena. El canadiense, sorprendido por lo ocurrido, quedó envuelto en una situación aún más surrealista de la que esperaba. Afortunadamente, no sufrió heridas graves, pero la experiencia fue inaudita para él.

Jacques Villeneuve lo comparte

Jacques Villeneuve compartió la historia en redes sociales, donde muchos de sus seguidores reaccionaron con humor a la extraña fuga. Algunos comentaron que su instinto de piloto, acostumbrado a reaccionar rápidamente ante problemas mecánicos, lo había llevado a tomar una decisión impulsiva. Otros se preguntaban cómo era posible que un aeropuerto internacional tuviera un baño en tan mal estado.

El ex piloto explicó que la puerta se había atascado por completo y que no veía otra alternativa más que destrozarla. Aunque intentó pedir ayuda inicialmente, no recibió respuesta y decidió actuar por su cuenta. Según sus palabras, la estructura del baño parecía estar en condiciones deficientes, lo que podría explicar el inesperado colapso del techo.

«Atrapado en los baños durante los últimos 20 minutos y la seguridad no puede sacarme», comenzó contando el ex piloto de Williams, BAR, Renault, Sauber y BMW Sauber. «El inodoro se descarga cada 30 segundos. Me lo estoy pasando genial. Muy impresionante… Buen comienzo de viaje a Australia», añadió antes de relatar el desenlace de la historia. «Logré salir después de 30 minutos. Tuve que derribar la puerta de una patada y un bloque del techo cayó sobre mi cabeza», explicó compartiendo una foto del destrozo que provocó en el baño.

Este episodio se suma a la lista de anécdotas curiosas en la vida del ex piloto de Fórmula 1, que se tomó lo sucedido con humor y no dudó en compartirlo con sus seguidores. El aeropuerto de Malpensa no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, pero el caso ha generado cierta polémica en redes sociales y en medios de comunicación. Sin duda, se trata de una historia curiosa que Villeneuve difícilmente olvidará, y que pasará a formar parte de las anécdotas más peculiares del mundo del automovilismo.