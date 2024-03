De la Fuente: «Rodrigo estará contra Brasil»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España y Brasil en el estadio Santiago Bernabéu. Tras perder contra Colombia el pasado viernes en el estadio Olímpico de Londres, el combinado nacional busca una victoria importante para recuperar sensaciones.

El seleccionador comenzó hablando de Rodrigo Hernández y su situación: «Va a estar. Esta tarde se incorporará con nosotros y estará disponible para el partido». Sobre si tiene un plan anti Vinicius, fue claro: «Nos preocupan todos. Tienen muy buenos jugadores, como nosotros. En la faceta defensiva tenemos que ser fuertes». «Están todos en perfectas condiciones y mañana veremos si juega Cubarsí», añadió.

De la Fuente habló del partido ante Colombia: «Es el momento de probar y tenemos muy pocas opciones de hacerlo. Estamos convencidos de que salen bien. Hemos visto aspectos muy positivos. Se necesitaría más tiempo para hacer más cosas. Las derrotas escuecen y hemos sacado conclusiones muy positivas»

«El partido fue mucho mejor de lo que fue. En el primer tiempo jugamos muy bien durante 45 minutos. Tuvimos pocas ocasiones, pero sí sensación de peligro. El equipo estaba bien. En el segundo tiempo dominamos, pero ellos tienen mucha calidad. Siempre hay momento en ese análisis de avaluarlo todo y vimos que en las peores de las circunstancias son situaciones las que hemos aprendido. Podríamos haber tenido alguna ocasión más, pero el partido también podría haber cambiado», añadió.

Sobre la importancia de este partido, comenzó destacando que es el décimo enfrentamiento contra Brasil. «Podría ser una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Lo vamos a afrontar como todos. Miramos a junio, pero hay que ser conscientes de que es un partido contra Brasil. Queremos estar a la altura de ese ambiente», aseguró.

De la Fuente destaca a Vinicius

El seleccionador destacó a Vinicius: «Me parece un top mundial. Está entre los mejores del mundo sin ninguna duda. Es un fuera de serie». Además, sobre lo que aprendió de la final de los Juegos Olímpicos contra Brasil, habló de los detalles: «Tuvimos un palo al final del partido y luego nos marcaron en balón parado. La enseñanza es que hay que estar concentrados, no dar opciones y no cometer errores», explicó.

De la Fuente habló del lateral derecho: «Lo importante es centrarnos en cubrir todas las posiciones. Estoy tranquilo. Aquí tenemos tres laterales muy buenos. El objetivo era conocer a jugadores que no he tenido la oportunidad de estar con ellos. Todo ha sido excepcional. Ya forman parte de nuestra familia».

«Yo me centro en el fútbol, que es mi competencia y mi responsabilidad. Eso es lo que tengo que hacer. Me encanta que me exijáis, pero por fútbol», aseguró al ser cuestionado sobre lo extradeportivo que rodea a la Federación Española.

También hizo balance de su primer año: «Lo que más choca es el seguimiento mediático. En lo futbolístico no, ya que conocía perfectamente la casa. También me encuentro mejor con la prensa, pero son cosas que vas descubriendo y aprendiendo».

De la Fuente también habló de Endrick: «Es muy buen futbolista. A estos jugadores hay que darles tiempo y ser muy prudentes. No deben tener exigencia y hay que ser muy cauto y tranquilo. Ya llegará el momento de exigirles de verdad».