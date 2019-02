Así es el nuevo McLaren que pilotará Carlos Sainz en el Mundial

McLaren ha presentado en la mañana de este jueves el nuevo MCL34 que pilotará Carlos Sainz en su primer año en el ex equipo de Fernando Alonso. Tanto el piloto español como su compañero, Lando Norris, han estado presentes en la presentación de un monoplaza en el que hay puestas muchas esperanzas desde Woking.

Una de las principales novedades de este MCL34 es su apuesta por los avances aerodinámicos. Por ello, ha llamado la atención durante la presentación en Woking su apéndice aerodinámico encima de los ponzones. En lo que ha estética se refiere, con respecto al anterior MCL33, siguen los colores naranja y azul pero sí que se encuentran un mayor número de patrocinadores.

We push #FearlesslyForward together as a team with the #MCL34. 🤝 pic.twitter.com/LAiT8SJgin

— McLaren (@McLarenF1) February 14, 2019