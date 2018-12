Vettel: “El coche eléctrico es la energía equivocada, demasiado caro y no tan limpio”

A Sebastian Vettel no le ha gustado mucho la llegada de los coches eléctricos. El piloto alemán de Ferrari se ha mostrado muy crítico con esta nueva tecnología porque es más partidario de los coches de toda la vida. Pese a todo, el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, asegura, con algo de resignación, en una entrevista con Auto Motor und Sport que “habrá que aceptarlo”.

La sociedad va evolucionando y los fabricantes de coches se van reinventando para adaptarse a la época. Con ello han llegado los coches eléctricos, que son idóneos para circular por las ciudades con mucha contaminación puesto que no contaminan. Vettel acepta la llegada de esta nueva tecnología, pero espera que no terminen con los coches viejos porque eso “sería un crimen”. “En algún momento, estos coches que amamos, con los que aprendimos a conducir, ya no se construirán. Tienes que aceptar eso. Pero sigo pensando que podremos seguir conduciendo los coches viejos. Todo lo demás sería un crimen”.

“No soy contrario a que haya un transporte de transporte de A a B, pero no creo que los coches eléctricos resuelvan todos los problemas de este mundo. En mi opinión, es la tecnología equivocada: es demasiado caro y no tan limpio como algunos quieren hacernos ver. Piensa en el problema de deshacerse de las baterías. Debido a que no apestan en tu casa, la gente está contenta. Pero apestarán en otra parte”, explicó el piloto alemán durante la entrevista.

Vettel está de vacaciones tras haber concluido la temporada de Fórmula 1, donde ha terminado segundo en el Mundial por detrás de Lewis Hamilton. Ahora aprovecha para cargar contra esta nueva tecnología, ya que según él no es tan ideal como nos la presentan: “Tienes que separarlo. Lo que hacemos nosotros es entretenimiento y ese es un terreno que pertenece a las emociones. Si sólo se ofrece un espectáculo de láser en un concierto de rock, faltaría algo. Entonces la pregunta es ¿qué espectáculo quiere ver cada uno?”.