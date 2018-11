Fernando Alonso pregunta por la Superbowl de la Nascar: las 500 millas de Daytona

Fernando Alonso está empeñado en participar en carreras icónicas del mundo del automovilismo. El piloto asturiano intentará ganar el año próximo las 500 millas de Indiánapolis y también las 24 horas de Daytona en un reto sin precedentes. El bicampeón de Fórmula 1, sin embargo, no se ha dado por satisfecho y el martes preguntó al campeón de la Nascar Jimmy Johnson acerca de lo complicado que es participar en las 500 millas de Daytona, la prueba más icónica de ese segmento y considerada la Superbowl del automovilismo norteamericano.

Tras rodar en unos tiempos más que aceptables en Bahrein con un Chevrolet de Nascar, Alonso recibió la bendición del campeón norteamericano para embarcarse en la aventura de una carrera única como las 500 millas de Daytona. “El coche no terminó de convencer, pero le dijeron que los Nascar son coches preparados para otro tipo de circuito como el ovalado que le espera en Daytona, si se aventura. Le dijeron que tenía similitudes con la Indy 500″, dicen desde el entorno del piloto.

Lo cierto es que Fernando Alonso ambicionaba probar un Nascar desde el pasado mes de septiembre antes de tomar una decisión sobre una participación futura en la prueba más icónica del calendario de turismos norteamericanos. “Es una de esas carreras icónicas que apetecen. Para mí son muy atractivas y son muy importantes en el mundo del automovilismo”, dijo el asturiano sobre sus ganas de participar.

Sin embargo, el piloto puso como excusa que no conocía las sensaciones de un Nascar, algo que ahora ya sí ha podido palpar y gustar. “Nunca he probado el coche, no tengo ninguna información sobre el campeonato, las reglas. Así que es una cosa muy difícil de juzgar. Pero sí, vamos a ver qué va a pasar allí. Lo que haré el próximo año se basa más en cómo me hace sentir feliz y en tratar de hacer algo especial: ser el mejor piloto del mundo del automovilismo, no solo la F1″, aseveró.

Fernando Alonso tiene claro que si acude a las 500 millas de Daytona el próximo 17 de febrero de 2019 será para ser competitivo. Además Chevrolet le dará un coche adecuado para la cita tras llegar a un acuerdo para correr con General Motors en Estados Unidos. “Necesito considerar cuánta preparación y dedicación debo poner en esas cosas nuevas para estar listos y ser competitivos. Si siento que puedo estar listo y ser competitivo, aceptaré el desafío. Si lo veo demasiado difícil, pospondré el desafío para más adelante”, dijo el asturiano sobre esa empresa.

Lo que parece claro es que Alonso correrá algún día en las 500 millas de Daytona y todo apunta a que el próximo año lo hará a modo de prueba, como ya hiciese con las 500 millas de Indiánapolis. Al fin y al cabo son coches dando vueltas sobre un óvalo a más de 300 km/h. El asturiano tendrá que aprender de rebufos y sobretodo de pedal a fondo para aspirar a una prueba que le puede hacer trascender todavía más en la historia del motor.