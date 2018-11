Fernando Alonso sueña con promocionar al primer piloto chino en la Fórmula 1

Fernando Alonso sigue con sus ambiciosos planes después de retirarse de la Fórmula 1. El piloto, que buscará el año que viene la triple corona en las 500 millas de Indianápolis, bromeó en su última rueda de prensa en Abu Dabi sobre su posible retorno algún día al Gran Circo. “Adoro la F1, pero no sé si volveré como piloto o jefe de la FIA”, dijo en un tono de broma.

Esa broma podría convertirse en una realidad a medio plazo. Fernando Alonso tiene ambiciosos planes en China y la guinda para su proyecto consiste en promocionar al primer piloto de Fórmula 1 del país. El asturiano, a través de su academia ‘Alonso New Energy Karting Center and School’, anunció la creación de una macroestructura para despertar la fiebre por el automovilismo en el gigante asiático.

Big day for the FA Karting School. We will be in China on la long term project to find the Chinese F1 champion of the future.On the next 5 years, 40 race tracks will be build, giving the opportunity to the best talents in the country to follow their dreams. Passion for motorsport pic.twitter.com/Sw16dr4wjm

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 11 de abril de 2018