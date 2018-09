Bernie Ecclestone, antiguo patrón de la Fórmula 1, estuvo en el nuevo programa de internet del ex campeón Nico Rosberg y, como viene siendo habitual, repartió palos a diestro y siniestro, aunque eso sí, se mantuvo fiel a su amor por Donald Trump: “Es lo mejor que le ha podido pasar al mundo”.

“Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos, sin duda, pero tomó decisiones equivocadas. Claramente no es el mejor en otras áreas de la vida. Stirling Moss nunca fue campeón del mundo, pero fue uno de los mejores”, analizó Ecclestone acerca sus dos únicos títulos mundiales.

I HAVE STARTED A PODCAST!!! 🎙 #BeyondVictory it's called and my first guest was Mr E. Thanks for your time, Bernie!!! check it out 👉🏻 https://t.co/cWsb69l02C pic.twitter.com/QOxIp0k30p

