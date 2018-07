Alonso denuncia que Magnussen intentó chocarse intencionadamente con él

Alonso y Magnussen ya han tenido más de un enfrentamiento en el pasado Kevin Magnussen es uno de los pilotos más antideportivos de la parrilla

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 ya ha comenzado, y lo ha hecho con polémica. Los protagonistas han sido Fernando Alonso y un sospechoso habitual, Kevin Magnussen. El asturiano rodaba no especialmente rápido en el momento en el que el piloto de Haas le ha adelantado. Eso sí, éste lo ha hecho con su estilo habitual, arriesgando más de lo necesario y sin respeto alguno. Observad…

Nada más ser adelantado, Alonso ha mostrado su frustración a través de la radio, acusando al piloto danés de querer golpearle voluntariamente y de realizar una conducción peligrosa. Si habitualmente Magnussen ya es un piloto no muy querido por sus compañeros de parrilla por su desempeño los domingos, acciones como ésta no harán sino aumentar la mala prensa que tiene. De hecho, su relación con Alonso no es la mejor, habiendo tenido ambos ya piques similares en el pasado. Es más, Fernando ha llegado a insultarle por la radio en algún Gran Premio tras alguna defensa excesivamente fogosa.

“Magnussen ha intentado golpearme dos veces, en la curva 1 y la 3 y luego de nuevo en la 6, tiene un tipo de pilotaje muy peligroso, avisar a los comisarios”, ha señalado por la radio el español”, ha dicho el bicampeón del mundo por radio.

En cualquier caso ha sido un pique que no ha pasado a mayores y que no debería suponer ningún problema en forma de sanción para nadie. Alonso tratará de seguir poniendo a punto el McLaren para lograr puntos el domingo durante una carrera en la que podría volver a encontrarse con su rival, dada la competitividad del Haas. Esperemos que, si eso sucede, éste no se exceda.