Hulkenberg ‘mata’ al Halo: “No creo que sobreviva mucho tiempo”

Si hay un aspecto que nos va a llamar la atención en los monoplazas de Fórmula 1 para esta temporada, ese es el Halo. El dispositivo de protección para la cabeza de los pilotos será obligatorio este año, algo en lo que no todos están de acuerdo. De hecho, hay pilotos como Nico Hulkenberg que van más allá de las críticas, asegurando que no le extrañaría ver cómo éste desaparece antes de lo que nadie cree.

“No creo que el Halo sobreviva en la Fórmula 1. La gente se dará cuenta de que no es realmente necesario. A algunos pilotos les gusta, a otros no, pero no es una decisión nuestra de todos modos. Es una cuestión política. Los equipos deben acordar si se aumenta el peso, pero algunos no quieren”, afirma Hulkenberg.

Sobre su eficacia a la hora de proteger al piloto pocos dudan, pero el aumento de peso que supone para los monoplazas puede hacer que veamos de nuevo a los pilotos más grandes adelagazar hasta límites peligrosos antes de que en 2019 entre en vigor la normativa que les controlará en este sentido. Hulkenberg no será uno de ellos, a pesar de ser de los más altos y de que su equipo se lo haya sugerido. “Para mí, como piloto más grande y más pesado, definitivamente es una desventaja. El equipo ya me ha preguntado si puedo ponerme a dieta, pero les dije que no”.

Parece que no quedará más remedio que acostumbrarse al nuevo aspecto de los monoplazas con el Halo por mucho que nos choque al principio. En cualquier caso, pasadas unas carreras seguramente nos acostumbremos y no le demos tanta importancia como ahora. Al fin y al cabo, ni ha sido el único cambio de imagen dramático que ha vivido la Fórmula 1, ni será el último. Y si favorece la seguridad, bienvenido sea.