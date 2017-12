Boullier frena el optimismo de Alonso: “No hay promesas, iremos viendo donde estamos”

La promesas hechas antes de tiempo corren el riesgo de convertirse en decepciones. En McLaren se las prometen muy felices con la llegada de Renault como motoristas, sin embargo, en el seno de la escudería de Woking hay quien apuesta por la prudencia. Se trata de Eric Boullier, el jefe de equipo de los británicos, que ha asegurado que en ningún caso hay que echar las campanas al vuelo hasta que no se compruebe el rendimiento del nuevo monopolaza de McLaren sobre el asfalto.

“Creo que sería un error decir cualquier expectativa ahora. No hay promesas. Iremos viendo dónde estaremos”, asegura Boullier en una entrevista concedida a la web del mundial. No obstante, el dirigente galo muestra signos de esperanza tras lo visto en términos de chasis durante un 2017 en el que el motor ha lastrado definitivamente las posibilidades del ya vetusto MCL32. “Cuando nos fijamos en lo que hemos logrado en términos de rendimiento del coche, el rendimiento del chasis, sabemos que estaríamos de nuevo en el podio, en la parte superior. Eso para mí es una gran recompensa, que lo hemos logrado en circunstancias difíciles”. Esto hace que la apuesta de McLaren para la temporada que viene sea continuista en lo que al monoplaza en sí se refiere, confiando en que el motor Renault encaje como se espera dentro de la estructura del mismo. “La arquitectura del chasis seguirá siendo la misma. Tenemos un concepto inteligente, así que no va a ser un gran drama. Tal vez tomamos la decisión de cambiar el fabricante del motor con dos semanas de retraso, pero estas dos semanas casi se han recuperado”.

Otro de los aspectos que valora positivamente Boullier es el que el equipo técnico de McLaren siga a bordo a pesar de las tres penosas temporadas que han completado al lado de Honda. Según el francés, esto no hace sino redoblar la motivación de un grupo que sabe que, desde ahora, tendrá la oportunidad de luchar por cosas más importantes. “El otro aspecto positivo es que el equipo está realmente unido ahora. Hemos estado sufriendo mucho durante tres años, pero nadie ha abandonado el equipo. Todos están de acuerdo en que este equipo volverá a ganar. Hay una gran confianza”.