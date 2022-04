La presente edición de Supervivientes ha empezado fuerte. El programa estrella de Telecinco ya está dejando momentazos, y uno de ellos ha sido la tórrida conversación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira dando un paseo por una de las paridisiacas playas de Honduras. La televisiva ha tenido una conexión especial con el capitán español de esgrima y ambos han hablado de su vida sexual abiertamente.

La influencer quiso saber más de la vida íntima de Yulen, al que le preguntó sobre los sitios más extraños donde ha tenido relaciones sexuales: «¿Dónde has hecho el amor, en un lugar extraño, oculto o raro?». El deportista no se cortó: «Las tres: público, raro y oculto». Anabel se interesaba más y más por sus secretos y Yulen seguía: «En una casa abandonada, en medio de mi pueblo. Tú quieres saber muchas cosas».

Anabel Pantoja, que escuchaba atentamente las palabras del esgrimista, contó su anécdota más personal y fogosa: «Lo he hecho en un coche, andando, a plena luz del día». «¿Cómo que andando?», le respondió un Yulen sorprendido, «¿cómo se hace eso?». «Era en la autopista, que estaba la gente mirando. Fue muy guapo», añadió la televisiva sin ningún reparo.

Ambos concursantes ya han pasado su primera noche durmiendo juntos en la isla, en una posición cariñosa, abrazados, pero sin llegar a intimar por ahora. Anabel se separó en enero de su marido, Omar Sánchez, cuatro meses después de su boda. Y desde que empezó Supervivientes no ha ocultado su conexión con Pereira, que guarda un cierto parecido con su ex. Con el deportista madrileño ha mantenido conversaciones muy subidas de tono y ya ha dormido, aunque todavía no ha habido edredoning…