Flick aparca su renovación: «Estoy muy feliz en Barcelona, pero prefiero ir año a año»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa del duelo que disputará este sábado el Barcelona contra el Leganés en Butarque a partir de las 21:00 horas. El conjunto catalán buscará ampliar la distancia con el Real Madrid en su lucha por conquistar el título de Liga.

«Si ves los resultados ves que nos ganaron a nosotros y al Atlético. Contra el Madrid fue un resultado muy justo. Saben defender muy bien y tienen profundidad. Será un partido difícil», comenzó Hansi Flick sobre el CD Leganés, próximo rival del Barcelona.

Sobre Dani Olmo, a pesar de entrenarse este viernes con el grupo, fue muy claro: «No jugará mañana. En esta situación lo mejor es que se quede aquí».

«Creo que cuando hablamos con el cuerpo técnico todos los partidos son importantes. Solo quedan ocho partidos de Liga y todos son muy importantes. Mañana tenemos que ir con mucho cuidado y debemos jugar con la misma actitud que en Champions», dijo el técnico alemán.

«Cuando estás en cualquier competición, si quieres llegar a ser campeón tienes que demostrarlo en cualquier partido, no solo contra los equipos grandes», valoró el entrenador del Barcelona.

«Depende, si me lo preguntas después del partido te lo diré mejor. Al final, nos tenemos que centrar en nosotros y da igual lo que pase en otros partidos. Si ganamos todos los partidos, el Real Madrid puede hacer lo que quiera», señaló Hansi sobre jugar antes o después que el eterno rival.

Sobre posibles rotaciones en el equipo: «Como entrenador no confirmo nada. Hemos pensado en hacer rotaciones para estar más frescos, es importante dar descanso a los jugadores».

Flick también habló de manera extensa sobre su renovación con el Barcelona: «Valoro mucho lo que tengo aquí: un staff fantástico, médicos, fisios y un equipo muy profesional. Todo el mundo tiene una mentalidad de mejorar. El ambiente es fantástico y para mí es como una familia. El entorno del club es increíble y eso nos va muy bien. Estoy muy feliz en Barcelona, una nueva experiencia para mí. Tengo mucha energía y tengo muchas ideas de lo que podemos hacer. No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de tres años y asegurar mi futuro, no soy un entrenador así. Me gusta trabajar para el mejor club del mundo y mi mentalidad es ir año a año. No sé cuanto tiempo hace falta, pero quiero acabar mi trabajo aquí con una nota positiva. Ahora estamos bien, centrados, de momento me centro en esta temporada. Así es como quiero trabajar».

«¿Crees que estaré relajado en Dortmund? No. No estaré tranquilo. He demostrado que estoy cien por cien centrado en lo que estamos haciendo. Nuestros aficionados merecen que juguemos bien al fútbol y a nosotros nos gusta mostrar nuestro máximo nivel», comentó el entrenador blaugrana.

«Es muy importante, los jugadores no solo son los titulares. Tenemos 26 jugadores y algunos lesionados. Lo que marca la diferencia es que todos los que entran quieren demostrar su máximo nivel», comentó sobre Gavi y Fermín.