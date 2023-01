La Fiscalía francesa abre una investigación contra Le Graët por acoso sexual

Continúan las malas noticias para Noël Le Graët. Después de que la semana pasada fuera cesado como Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ahora la Fiscalía del país galo ha reconocido que ha abierto una investigación contra el ex presidente por acoso sexual y moral a raíz de la denuncia pública de Sonia Souid, representante de futbolistas en Francia. Por este motivo, el máximo mandatario del fútbol francés fue retirado de su cargo hasta nueva orden donde se conocerá el veredicto de estas acusaciones.

Le Graët fue apartado hasta que se hiciera público el resultado de la auditoría interna sobre su comportamiento sobre presuntos abusos sexuales los cuales fueron denunciados. Hasta entonces, Philippe Diallo, vicepresidente de la FFF, está siendo el encargado de asumir este puesto hasta conocer dicho resultado.

Todo este revés para Le Graët viene en un momento en el que se suma a las inoportunas declaraciones que hizo a raíz de la renovación de Deschamps hasta 2026 sin previa consulta al Consejo de la Federación. Después de hacer oficial este compromiso con el seleccionador, el mandatario de 81 años faltó al respeto a Zidane, la que es considerada como una de las mayores estrellas del país galo. «¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección», comentaba.

Y es que, poco después de este episodio sobre Zidane, Sonia Souid, agente de futbolistas francesas, declaró que Le Graët había tenido comportamientos lascivos con ella en 2014: «Me escribe: ‘Te extraño’. Me quiere invitar a partidos: excusas para verme. Así que Noël Le Graët sabe cómo escribir mensajes de texto. Excepto cuando estoy en su casa, cuando me dejó claro que le gustaría que terminara en su cama», decía. Por ello, según informa AFP, la Fiscalía ha reconocido que se encuentra investigando esta y otras más denuncias del ex Presidente de la Federación Francesa de Fútbol.