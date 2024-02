La FIFA da luz verde al fichaje de Fornals por el Betis

Pablo Fornals es jugador del Betis. La FIFA ha dado el visto bueno al fichaje del centrocampista por el club verdiblanco, después de que la operación entre el West Ham y el Betis estuviera en el aire por un problema informático. Finalmente, tras una larga espera, el ex internacional español aterriza en Heliópolis a pesar de los problemas por el envío de la documentación.

Así, el jugador de 27 años llega a cambio de ocho millones de euros al cuadro bético. Fornals era un deseo expreso de Pellegrini que ya le tuvo en el West Ham durante su última temporada en el equipo inglés antes de firmar por el Betis. A última hora de la noche, casi sobre la bocina, el conjunto verdiblanco inscribía a su fichaje estrella del mercado invernal pero la Liga les permitió inscribirlo con un validado provisional.

Esto significa que faltaba alguna parte de la documentación, que no había llegado por un error informático del West Ham en el cierre de mercado, pero la importante sí la habían presentado por lo que el jugador fue inscrito de manera provisional. El fichaje entró dentro de tiempo pero como el club inglés había tenido un problema informático no llegó el resto de la documentación y la llegada del castellonense estaba pendiente de que la FIFA diera el ok.

«Ha habido un problema informático por parte del West Ham. Somos positivos pero cautelosos. Se enviaron los documentos… pero un problema informático del West Ham lo ha parado todo. Ahora es trabajo de los abogados. El club confía…», reconoció Ramón Alarcón, CEO del Betis, a los medios en la sede de la Liga una vez el mercado ya estaba cerrado.

Fornals busca su mejor nivel

Finalmente, la FIFA ha dado luz verde a la operación entre el West Ham y el Betis por Pablo Fornals y Pellegrini podrá disponer de él para lo que resta de temporada. El futbolista, que firma hasta 2029, regresa a España donde vivió sus mejores momentos en el Villarreal, pero ahora vuelve en busca de recuperar su mejor nivel como en sus primeros años en el West Ham. El club ha anunciado su fichaje a través de un vídeo en redes sociales con Pablo Chiapella, conocido por interpretar a Amador Rivas en la famosa serie de Telecinco, La que se avecina.

El ex del submarino amarillo llega como la gran apuesta de Pellegrini en un Betis que dejó todo para última hora. Los verdiblancos agitaron el mercado en los últimos minutos con los fichajes del Chimy Ávila, Bakambu y el propio Fornals. El de Castellón estaba viviendo su peor temporada como hammer, ya que no ha sumado ni goles ni asistencias en los 23 partidos que ha disputado entre todas las competiciones (Premier League, FA Cup, Carabao Cup y Europa League). El ex de Málaga y Villarreal tendrá la oportunidad de resurgir y recuperar su nivel con Manuel Pellegrini.

Comunicado del Betis

El Real Betis Balompié y el West Ham United FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pablo Fornals. De esta manera, el futbolista internacional español se convierte en jugador verdiblanco hasta junio de 2029.

Pablo Fornals Malla (Castellón de la Plana, 22 de febrero de 1996) dio sus primeros pasos como profesional en el Málaga CF, adonde llegó en 2014 procedente de la cantera del CD Castellón.

Su debut en Primera División se produjo con el primer equipo malacitano en 2015 y se convirtió en un jugador importante a pesar de su juventud. En 2017 fue traspasado al Villarreal CF.

El nuevo jugador verdiblanco llega procedente del West Ham United, club al que llegó en 2019. Con la escuadra londinense ha jugado 203 partidos en los últimos cinco años entre las competiciones inglesas y los torneos europeos. El West Ham conquistó la pasada temporada la UEFA Europa Conference League.

Pablo Fornals ha jugado un total de 362 partidos oficiales en la élite, en los que ha anotado 39 goles y repartido 41 asistencias. También ha sido internacional absoluto con España en 6 ocasiones, llegando a anotar un gol.